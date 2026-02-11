Brote de Sarampión en México: ¿Cuál es el Tratamiento Adecuado? Secretaría de Salud lo Explica

La Secretaría de Salud refuerzan las acciones para contener el brote de sarampión en México, que ha provocado entre el 2025 y 2026, 28 defunciones, por lo que explicó cuál es el tratamiento adecuado.

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó en la mañanera el primer brote de sarampión, el cual ocurrió en Chihuahua en febrero pasado. Informó sobre la importancia de la vacunación. pic.twitter.com/3plWKROIAJ — NMás (@nmas) February 11, 2026

Noticia relacionad: Brote de Sarampión: CDMX, Entre los Estados con Más Casos en México

Durante la conferencia de prensa mañanera de hoy, 11 de febrero de 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich explicó que el primer brote de sarampión en nuestro país inició en Chihuahua, en febrero de 2025, y destacó la importancia de la vacunación.

El 90 por ciento de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado y esa es la importancia que tiene precisamente la vacunación.

Explicó que el 49% de los casos que se han tenido de sarampión en México ocurrieron en Chihuahua, pero que gracias a la vacunación se logró controlar el brote.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Información en desarrollo…

Rar