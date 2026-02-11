Inicio Nacional Politica Brote de Sarampión en México: ¿Cuál es el Tratamiento Adecuado? Secretaría de Salud lo Explica

Brote de Sarampión en México: ¿Cuál es el Tratamiento Adecuado? Secretaría de Salud lo Explica

|

N+

-

La Secretaría de Salu explicó el tratamiento adecuado ante el brote de sarampión en México

Brote de Sarampión en México

Vacunación contra el sarampión en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

La Secretaría de Salud refuerzan las acciones para contener el brote de sarampión en México, que ha provocado entre el 2025 y 2026, 28 defunciones, por lo que explicó cuál es el tratamiento adecuado.

Noticia relacionad: Brote de Sarampión: CDMX, Entre los Estados con Más Casos en México

Durante la conferencia de prensa mañanera de hoy, 11 de febrero de 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich explicó que el primer brote de sarampión en nuestro país inició en Chihuahua, en febrero de 2025, y destacó la  importancia de la vacunación.

El 90 por ciento de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado y esa es la importancia que tiene precisamente la vacunación.

Explicó que el 49% de los casos que se han tenido de sarampión en México ocurrieron en Chihuahua, pero que gracias a la vacunación se logró controlar el brote.

  • Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

 

Historias rcomendadas:

Información en desarrollo… 

Rar

Sarampión en MéxicoSalud México
Cargando...
Inicio Nacional Politica Tratamiento sarampion México secretaria salud explica como atiende inicio de sintomas