Sano, Bebé Operado en Cirugía Intrauterina para Corregir Gastrosquisis en Tabasco

Francisco Emilio nació el viernes 30 de enero, pesó 2 kilos 400 gramos, es un bebé sano luego de que se le realizara una cirugía intrauterina para corregir un defecto congénito llamado gastrosquisis, en el que los intestinos están expuestos a través de un orificio en la pared abdominal del feto.

Al respecto, Vicente Sánchez, Cirujano Pediátrico del Hospital del Niño en Villahermosa, Tabasco, indicó:

Tener la posibilidad de ver a ese bebé dentro del útero de la mamá, corregirle una malformación es algo increíble, todavía no lo acabo de creer

La madre, Saira Gerónimo García, tiene 25 años, vive junto con su esposo Daniel en el municipio de Reforma, Chiapas, tienen otra hija, de 11 meses, cuando tenía 5 meses de embarazo, su médico detectó el padecimiento.

Saira Gerónimo García relató:

Cuando me enteré de esto pensé que me iba a pasar mucho tiempo en una incubadora mortificada con el hecho de pensar de que mi hijo iba a nacer con el intestino hacia afuera. Fuimos con el doctor Vicente y ahí es donde empezó todo el trayecto de la historia, que nos dio la opción. Vinieron altas y bajas porque no encontrábamos un lugar donde nos dieran la opción de que se hiciera la cirugía, fue la primera vez aquí en Tabasco, en México y pues para ellos era algo riesgoso

Video: Bebé Francisco Emilio Nació Sin Problemas Gracias a Cirugía Intrauterina Realizada en el IMSS-Bienestar

Operación

El 3 de diciembre, un equipo de médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar Gustavo A. Rovirosa Pérez y del Hospital del Niño, Rodolfo Nieto Padrón, en Villahermosa, Tabasco, hicieron la operación asesorados por los médicos colombianos que crearon esta técnica, el resultado fue exitoso.

Yazmín Conde, Cirujano Materno Fetal del Hospital Rovirosa en Tabasco, señaló:

Imagínate dar un diagnóstico catastrófico, doloroso para una familia y que de repente te digan que tu bebé que tenía un pronóstico sombrío, es un bebé totalmente sano

A las 34 semanas de gestación, Saira fue sometida a una cesárea, el 4 de febrero, Francisco Emiliano fue dado de alta.

"Él va a crecer como cualquier niño, es un niño super sano", asegura Saira.

Por su parte el Cirujano Pediátrico Vicente Sánchez, precisó:

Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes de mi vida, es ver la cara de la mamá ahora que el bebé ya se fue de alta sano y ahora ver este bebé que nace y se va a su casa y come su tetica de forma inmediata del seno de su mamá la verdad que es algo que todavía no me creo

Los médicos del IMSS Bienestar en Villahermosa, esperan convertirse en un centro de referencia para tratar esta patología.

Como lo asegura la Cirujano Materno Fetal, Yazmín Conde:

No solamente para gastrosquisis sino para una serie de malformaciones que se pueden tratar in útero. Buscamos seguir con el protocolo ya tenemos dos pacientes más

Fátima tiene 22 años, es estudiante de Ingeniería Ambiental, hace un mes se enteró que el hijo que espera padece gastrosquisis.

Sigo nerviosa pero sé que mi bebé va a salir todo bien, ya pasó con la primera muchacha y sé que también va a salir con mi bebé así, sano, completo y sin ningún problema

La operación se realizará el viernes 13 de febrero.

“Dicen que la operación tarda bastante, pero a mi bebé lo sedan, entonces creo que eso es lo que me mantiene más tranquila porque pensé que él iba a sentir todo ese proceso pero no, a mi bebé lo anestesian”, explicó Fátima

El Hospital Rovirosa atiende en promedio 10 casos de gastrosquisis al año, en México aproximadamente dos de cada mil 500 bebés la padecen.

“Esta cirugía es una cirugía curativa y es la primera cirugía de este tipo que se hace en el país y ahí está el bebé operado, sano, afirmó el Cirujano Pediatra Vicente Sánchez.

Historias recomendadas:

Con información de Batsheva Faitelson y Víctor Olvera

LECQ