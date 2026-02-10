Tiroteo en Secundaria Tumbler Ridge de Canadá Deja Al Menos 10 Muertos y 27 Heridos

Al menos diez personas murieron y otras 27 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia canadiense de Columbia Británica, informaron medios locales que citan a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

El presunto atacante figura entre las víctimas mortales. Seis personas fueron halladas sin vida dentro del plantel, una falleció camino al hospital y otras dos fueron encontradas muertas en una vivienda de la comunidad.

Buscan a un segundo sospechoso

La policía indicó que los agentes trabajan para determinar si existe un segundo sospechoso implicado en el ataque.

Las autoridades solicitaron a los residentes de Tumbler Ridge —localidad de aproximadamente 2.400 habitantes— que permanezcan en sus hogares mientras se despliegan refuerzos policiales provenientes de zonas vecinas.

El Distrito Escolar Peace River South informó que se activó un “cierre, resguardo y retención” tanto en la escuela secundaria como en la primaria de Tumbler Ridge.

Larry Neufeld, miembro de la legislatura por Peace River South, declaró ante la prensa que se envió un “importante despliegue” de recursos a la comunidad, incluidos efectivos de la RCMP y apoyo de ambulancias.

Señaló que no ofrecería más detalles para no comprometer la seguridad del operativo en curso. Asimismo, instó a los habitantes de la comunidad a permanecer en el lugar donde se encuentren.

Con información de AP