FBI Publica Nuevas Imágenes por Desaparición de Nancy Guthrie

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó hoy, 10 de febrero de 2026, nuevas imágenes del día de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, conductora de NBC News.

De acuerdo con Kash Patel, director del FBI, las imágenes corresponden al día en que la señora, de 84 años de edad, habría desaparecido de su casa en Tucson, Arizona, en Estados Unidos.

En las fotos se observa a un sujeto encapuchado, quien presuntamente manipuló la cámara de la puerta principal de la casa de la madre de Savannah Guthrie.

Patel señalo que el video del presunto secuestrador de Nancy Guthrie “se recuperó de datos residuales almacenados en sistemas internos”.

El director del FBI pidió que cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse al teléfono 1-800-CALL-FBI.

Savannah Guthrie, desesperada por desaparición de su madre

Savannah Guthrie declaró el lunes que ella y sus hermanos están desesperados por el secuestro de su madre, ocurrido entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero de 2026.

La hija de Nancy Guthrie publicó en su perfil de Instagram un video en el que pide la ayuda del público para localizar a su madre, quien padece problemas del corazón y necesita tomar sus medicamentos.

A medida que entramos en otra semana de esta pesadilla (...) Gracias por todas las oraciones y el amor que sentimos, mi hermana, mi hermano y yo, y que nuestra madre ha sentido.

Savannah Guthrie pidió que “si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parece extraño, (...) informen a las autoridades. Estamos en un momento de desesperación".

"Las autoridades trabajan de forma incansable para tratar de traerla a casa, tratar de encontrar a dónde se la llevaron, y no sabemos a dónde", afirmó Savannah Guthrie.

Creemos que nuestra madre sigue ahí afuera. Necesitamos su ayuda.

