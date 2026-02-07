Cronología del Secuestro de Nancy Guthrie, Madre de la Presentadora de Today, Savannah Guthrie

Ha pasado una semana desde la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, en un caso que las autoridades del condado de Pima, en Arizona, investigan como un presunto secuestro.

La noche del 31 de enero, a las 9:48 p. m. (hora local), familiares de Nancy Guthrie, de 84 años, la dejaron en su casa cerca de Tucson después de cenar y pasar tiempo juntos. Esa fue la última vez que la vieron. Al día siguiente, 1 de febrero, la familia se alarmó al notar que no había acudido a la iglesia, algo inusual en ella. Tras ir a su vivienda para comprobar cómo estaba, denunciaron oficialmente su desaparición ante las autoridades.

En los días posteriores, los investigadores determinaron que Guthrie habría sido llevada contra su voluntad desde su domicilio, situado en un barrio de lujo en una zona desértica y montañosa. Pruebas de ADN confirmaron que la sangre encontrada en el porche delantero de la casa coincidía con la de Nancy Guthrie, según informó el sheriff del condado.

¿Qué se Sabe de la Desaparición de Nancy Guthrie en Arizona?

La investigación reveló además que la mañana del domingo 2 de febrero la cámara del timbre de la puerta fue desconectada y que los registros del software detectaron movimiento dentro de la vivienda minutos después. Sin embargo, las autoridades no han podido recuperar las imágenes porque Guthrie no tenía una suscripción activa al servicio, aunque continúan intentando acceder a esos datos.

A lo largo de la semana, al menos tres medios de comunicación informaron haber recibido supuestas notas de rescate, las cuales entregaron a los investigadores. El sheriff confirmó que una de esas notas resultó ser falsa y derivó en una detención. No está claro si todas las notas eran idénticas.

Exigencias de dinero

Heith Janke, jefe del FBI en Phoenix, explicó que incluían una exigencia de dinero con una fecha límite el jueves por la noche y una segunda el lunes, además de referencias a un foco de la casa y a un reloj Apple. Las autoridades aseguran que están tomando todas las notas muy en serio.

El viernes, los agentes regresaron a la vivienda de Nancy Guthrie y al vecindario circundante para continuar con la búsqueda. Ese mismo día, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró a The Associated Press que los investigadores no han renunciado a intentar recuperar las imágenes de la cámara. “Ojalá la tecnología fuera tan fácil como creemos”, afirmó.

CRONOLOGÍA: Así Hallaron Sangre de Nancy Guthrie en EUA

También ese viernes, la cadena local KOLD-TV informó haber recibido un nuevo mensaje por correo electrónico relacionado con el caso, cuyo contenido no fue revelado; el FBI confirmó que estaba revisando su autenticidad.

La preocupación por la salud de Guthrie ha aumentado con el paso de los días. Las autoridades señalaron que necesita medicación diaria vital, ya que tiene un marcapasos, hipertensión arterial y problemas cardíacos, según registros del despacho del sheriff.

En medio de la incertidumbre, los hijos de Nancy Guthrie difundieron mensajes en video dirigidos al presunto secuestrador. Savannah Guthrie publicó un mensaje especialmente emotivo en el que pidió una prueba clara de que su madre sigue con vida, subrayando que las voces y las imágenes pueden ser manipuladas con la tecnología actual. También describió a su madre como una mujer “amable, fiel, leal y luminosa”, y aseguró que la familia no descansará hasta volver a estar unida.

