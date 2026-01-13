Subcampeona Mundial de Ciclismo Fue Víctima de Secuestro Exprés en Autopista Siglo XXI

La ciclista poblana Ana Gallardo, reveló a sus seguidores en redes sociales que fue víctima de un secuestro exprés sobre la Autopista Siglo XXI en límites de Puebla y Morelos.

La mujer deportista advirtió sobre el riesgo de practicar ciclismo en límites de Cuautla en Morelos, Estado de México, y municipios de Puebla como Izúcar de Matamoros y Tepeojuma.

No salgas a rodar (...) unos amigos y yo fuimos víctimas de la inseguridad que está a tope. Pasó en un punto por Cuautla, pero es en toda la zona

De acuerdo con su testmonio, Ana y un grupo de amigos fueron blanco de la delincuencia, y fueron privados de la libertad temporalmente.

Secuetran a ciclista Ana Gallardo y un grupo de amigos en Autopista Siglo XXI

La atleta Subcampeona del Mundial Ultraman 2025, habría sido víctima de secuestro exprés por sujetos desconocidos sobre la Autopista Siglo XXI en la zona de Cuautla, Morelos.

Ana Gallardo publicó el mensaje en sus cuentas personales para alertar a otros ciclistas, para evitar la zona limítrofe entre Puebla y Morelos, puesto que se trata de un suceso aislado, y es sabido por quienes practican el mismo deporte, que la zona no es segura para circular en la bicicleta.

No vayas a esa zona por nada del mundo (...) No te esperes a que esto te pase a ti

Con información de N+

