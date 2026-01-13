Inicio Puebla Subcampeona Mundial de Ciclismo Fue Víctima de Secuestro Exprés en Autopista Siglo XXI

Subcampeona Mundial de Ciclismo Fue Víctima de Secuestro Exprés en Autopista Siglo XXI

La ciclista cruzaba con unos amigos la zona de Cuautla, en Morelos, cuando presuntos delincuentes los interceptaron para robar dinero y pertenencias.

Ciclista Ana Gallardo y Amigos Víctima de Secuestro Exprés en Autopista Siglo XXI entre Cuautla Morelos y Puebla

La deportista y unos amigos fueron blanco de la delincuencia. Foto: Instagram @anagallardoa

La ciclista poblana Ana Gallardo, reveló a sus seguidores en redes sociales que fue víctima de un secuestro exprés sobre la Autopista Siglo XXI en límites de Puebla y Morelos.

La mujer deportista advirtió sobre el riesgo de practicar ciclismo en límites  de Cuautla en Morelos, Estado de México, y municipios de Puebla como Izúcar de Matamoros y Tepeojuma.

No salgas a rodar (...) unos amigos y yo fuimos víctimas de la inseguridad que está a tope. Pasó en un punto por Cuautla, pero es en toda la zona

De acuerdo con su testmonio, Ana y un grupo de amigos fueron blanco de la delincuencia, y fueron privados de la libertad temporalmente.

Secuetran a ciclista Ana Gallardo y un grupo de amigos en Autopista Siglo XXI

La atleta Subcampeona del Mundial Ultraman 2025, habría sido víctima de secuestro exprés por sujetos desconocidos sobre la Autopista Siglo XXI en la zona de Cuautla, Morelos.

Ana Gallardo publicó el mensaje en sus cuentas personales para alertar a otros ciclistas, para evitar la zona limítrofe entre Puebla y Morelos, puesto que se trata de un suceso aislado, y es sabido por quienes practican el mismo deporte, que la zona no es segura para circular en la bicicleta.

No vayas a esa zona por nada del mundo (...) No te esperes a que esto te pase a ti

