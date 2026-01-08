Disparan a Cuentahabiente en la Mano y le Roban Maleta con 150 Mil Pesos en Puebla

Un asalto armado se perpetró en calles de la colonia Villa Encantada de la ciudad de Puebla la tarde de este jueves 8 de enero de 2026. El cliente de un banco fue despojado de 150 mil pesos en efectivo cuando se encontraba a bordo de su camioneta color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, aproximandamente a las 3 de la tarde, la víctima había retirado el dinero en efectivo del banco Banbanjío ubicado en la 2 Sur y la 31 Poniente de la ciudad.

Roban 150 mil pesos a cuentahabiente en la Colonia Villa Encatada de Puebla

El cuentahabiente condujo hasta su domicilio en la Colonia Villa Encantada, cuando dos sujetos lo interceptaron en la calle Diagonal 5B Sur a la altura de la Avenida 55 Poniente.

Dos presuntos delincuentes con ropa y gorra color negro llegaron caminando hasta el vehículo de la víctima, y le apuntaron con un arma para forzarlo a entregar el dinero.

Después de forcejear, los sujetos accionaron el arma de fuego y causaron una herida en la mano al cuentahabiente. Los presuntos responsables lograron arrebatar la maleta con la cantidad de 150 mil pesos, y huyeron con rumbo desconocido.

Trasladan con herida de bala en la mano a cuentahabiente de Banbajío víctima de asalto en Puebla

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) quienes se entrevistaron con el hombre que resultó herido y despojado del efectivo.

Se solicitó el servicio de ambulancia para la atención oportuna, mientras que la camioneta de la marca Renault color blanco permaneció en el lugar de los hechos. Las autoridades ya investigan el suceso para tratar de ubicar a los delincuentes.

