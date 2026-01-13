Madre e Hijas Captaron su Propio Asalto Cuando Hacían un Picnic en Puebla

Momentos de tensión vivió una familia cuando pretendía disfrutar de un picnic en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla; Dos mujeres y una niña fueron víctimas de un asalto por parte de unos jóvenes que pasaban por el lugar.

El momento del atraco fue captado por la cámara de un celular que grababa cuando las víctimas colocaban los alimentos sobre el pasto y se alistaban para su día de campo.

Video: Así fue el asalto a dos mujeres y una niña en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe

En las imágenes se ve a dos jóvenes aproximándose a lo lejos, uno de ellos portaba una sudadera azul con una línea roja y pantalón de mezclilla azul con tenis negros, mientras que el otro vestía con una playera negra, un jeans oscuro y tennis blancos.

Así Asaltaron a Dos Mujeres con una Niña Durante un Picnic en Puebla

Los sujetos simularon que solo caminaban al lado de ellas, pero en cuestión de segundos, las despojaron de sus celulares, incluso uno de ellos empujó a la madre a pesar de que tenía a su hija menor en brazos.

Las afectadas difundieron el momento exacto del robo en redes sociales y pidieron a la ciudadanía que en caso de reconocerlos los denuncien para que no les pase a otras personas.

Refuerzan seguridad en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe tras asalto a familia

Este caso se viralizó rápidamente y la sociedad pidió mayor seguridad en Los Fuertes, zona que es muy concurrida por familias; Al respecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que de forma coordinada con la Policía Turística y Estatal reforzaran la vigilancia.

En este contexto, la Directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, explicó que el año pasado no se registraron hechos delictivos en la zona; sin embargo, hay instrucciones para instalar cámaras de seguridad en el lugar, esto mencionó.

Ahorita estamos redoblando esfuerzos con Policía Turística y Policía Estatal entonces durante el año no habíamos tenido alguna situación similar a la que sucedió el día de ayer desafortunadamente pasó esta

Además, comentó que de los 16 parques estatales sólo tres tienen videovigilancia como el de La Niñez, el Parque del Arte, y Ecológico. Confirmó que otros cuatro tendrán equipos de monitoreo, serán Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, Metropolitano, la Ex Hacienda de Chautla y Flor del Bosque.

Con información de N+

MCS