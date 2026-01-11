Así Fue el Asalto en una Taquería que Dejó a un Muerto y un Lesionado en Puebla

Un asalto dejó a un hombre sin vida y a otro lesionado en una Taquería del Barrio de Santiago en el municipio de Amozoc, Puebla.

La noche de este 10 de enero, al menos tres sujetos armados ingresaron al comercio de nombre “El Asadito” ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

De forma agresiva exigieron las pertenencias a los clientes y trabajadores, sin embargo, uno de ellos se resistió y discutió con los asaltantes.

En el lamentable hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad, se muestra cómo los hombres que portaban cubrebocas comenzaron a exigirle el dinero del día a los empleados, y posteriormente se dirigen a los dos comensales que se encontraban en el lugar.

Ambos les entregaron sus celulares a uno de los delincuentes, sin embargo, el hombre que portaba chamarra de mezclilla se levantó de su lugar para encarar a los sujetos armados.

Los asaltantes se lograron llevar la caja en donde se guardan las ganancias de la taquería y posteriormente un joven con sudadera azul, gorra y cubrebocas, se dirigió nuevamente a los comensales, especialmente al hombre parado, para exigirle que le entregara sus pertenencias, pero este se resistió y le mencionó que ya les había dado su celular.

En ese momento el delincuente le lanzó un golpe a lo que el hombre quizo defenderse, sin embargo, el sujeto armado le disparó de inmediato en dos ocasiones.

Durante su huida, el hombre armado lanzó otro balazo provocándole lesiones al segundo comensal que se encontraba sentado. Los sujetos se dieron a la fuga a un rumbo desconocido, mientras que el hombre de chamarra mezclilla quedó tendido en el lugar.

Momentos más tarde, personal de SUMA arribó al lugar y confirmó el descenso de un masculino. La Secretaria de Seguridad Ciudadana acordonó el establecimiento, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este homicidio.

