Médico Veterinario Fue Asesinado por Resistirse al Robo de su Ganado en Tlaxcala

En el municipio de San Damián Texoloc en Tlaxcala, fue asesinado el médico veterinario zootecnista, Sergio Hernández Romero, de 57 años de edad, presuntamente tras resistirse al robo de ganado.

Los hechos ocurrieron la noche del 12 de enero, cuando su esposa lo localizó inconsciente y con heridas de bala en terrenos de labor, cerca de la carretera Tlaxcala–Texoloc, a la altura del Barrio de Zavaleta, límites con Metepec.

Sergio Hernández perdió la vida por impactos de bala en el cuerpo. Foto: Elipse Tlaxcala

Muere Sergio Hernández Romero durante asalto en San Damián Texoloc, Tlaxcala

Los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Sergio Hernández Romero presentaba al menos dos impactos de arma de fuego en el pecho.

Fuentes ministeriales señalan que el crimen podría estar relacionado con el robo de aproximadamente 20 cabezas de ganado.

Exigen justicia por homicidio de médico veterinario zootecnista en Tlaxcala

La organización social y comunitaria Ejército Reforestador, lamentó la pérdida de Sergio Hernández Romero, quien perdiera la vida defendiendo su tierra y su ganado.

La Policía Municipal, Guardia Nacional (GN) y personal de la Fiscalía de Tlaxcala realizaron el acordonamiento y levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no hay personas detenidas.

En la zona autoridades implementan dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables de privar de la vida al veterinario, quien era muy querido en la región.

