Localizan a un Hombre Asesinado a Balazos en las Faldas del Volcán La Malinche

Un hombre fue localizado sin vida en la zona de La Malinche, entre Pueblo de Jesús y Altamira de Guadalupe perteneciente al municipio de Huamantla, Tlaxcala.

La mañana de este 18 de diciembre pobladores reportaron el terrible hallazgo de un cadáver al Servicio de Emergencias 9-1-1, por lo que de inmediato elementos de seguridad se movilizaron a la zona.

Al lugar arribó una ambulancia, elementos de protección civil y policías municipales y estatales; Paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales debido a lesiones registradas por un arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala investiga el homicidio de un hombre abandonado en Altamira, Huamantla

Los oficiales procedieron a acordonar la zona y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala para continuar con las diligencias correspondientes.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses llevaron acabo la recolección de indicios y el levantamiento de cadáver para poder realizarle la necropsia de ley; Cabe destacar que las autoridades aún no han revelado la identidad de la víctima.

Se sabe que el hombre portaba un pants negro con líneas blancas, una chamarra negra y tenis color gris con agujetas azules; El cuerpo se encontraba en las faldas de La Malinche, un sitio que es muy concurrido por turistas y deportistas quienes buscan contemplar este volcán.

Por su parte, el Ministerio Público dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Con información de la FGJ Tlaxcala

MCS

