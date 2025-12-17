Asesinan a Balazos a un Vendedor de Micheladas Frente a una Escuela Primaria en Puebla
Luis Ignacio "N" fue asesinado a balazos al interior de su auto en inmediaciones de la colonia Popular Emiliano Zapata de la ciudad de Puebla.
Durante la noche de este 16 de diciembre, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en inmediaciones de una cancha de básquetbol en la colonia Popular Emiliano Zapata del municipio de Puebla.
Vecinos de la zona reportaron una balacera en la zona de la Escuela Primaria Emiliano Zapata ubicada entre la calle Michoacán y Jalisco; Al llegar, las autoridades encontraron a un hombre sin vida al interior de un automóvil tipo hatchback color azul.
La Policía Municipal acordonó el área en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que llevaran acabo las diligencias pertinentes.
Luis Ignacio "N" sería la persona asesinada en las canchas de básquetbol de la Colonia Popular Emiliano Zapata
Se sabe que el occiso fue identificado como Luis Ignacio "N" de 37 años de edad quien era comerciante de cervezas preparadas en fiestas, ferias y celebraciones.
Con base en los datos policiales el cuerpo presentaba varios impactos de bala por lo que finalmente paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo y aseguramiento del automóvil como objeto de delito para dar inicio a la respectiva carpeta de investigación.
De forma extraoficial trasciende que dentro de la unidad también viajaba un menor de edad quien resultó ileso a las detonaciones, sin embargo, esta información no ha sido confirmado por las autoridades.
Roban autopartes de camioneta abandonada en Puebla; Nadie lo reclamó
Una camioneta presuntamente abandonada fue objeto de la delincuencia al estar estacionada en el Boulevard Cúmulo de Virgo de la ciudad de Puebla.
El vehículo tipo deportivo utilitario con placas de Puebla, se encontraba a tan solo unos metros de la calle Acuario, a donde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para confirmar que ya no tenia las cuatro llantas, además era evidente que el delincuente o delincuentes ingresaron al habitáculo y sustrajeron lo que había en el interior.
Los policías dieron aviso acerca del hallazgo e indagaron en los alrededores quien pudiera ser el dueño del vehículo, sin embargo, nadie lo reclamó.
Realizaron el correspondiente informe para que la unidad fuera asegurada y retirada. Cabe señalar que de acuerdo al registro público vehicular, la unidad no cuenta con reporte de robo.
