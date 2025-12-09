Hombre Es Asesinado Defendiendo a su Hija y su Nieto durante un Asalto en Puebla

Este martes 9 de diciembre de 2025 se dio a conocer que Gerónimo “N” fue sentenciado a más de 27 años de prisión por los delitos de robo agravado y homicidio calificado en la colonia San Miguelito de la ciudad de Puebla.

Tras un recurso de apelación interpuesto por la defensa del hoy sentenciado en 2023, el Tribunal de Alzada evaluó la correcta aplicación de la ley, confirmó la sentencia dictada en primera instancia.

Sentencian a Gerónimo “N” por robo y homicidio en colonia San Miguelito de Puebla

El 16 de febrero de 2019, Gerónimo “N” y otra persona ingresaron a un negocio de venta de extintores en la colonia San Miguelito, de la ciudad de Puebla.

En el lugar fue amagada una mujer que cargaba a un bebé, siendo despojada de dinero en efectivo y objetos de valor. Al irrumpir el padre de la víctima y forcejear con los agresores, Gerónimo “N”, habría disparado en su contra, causándole una lesión que posteriormente derivó en su fallecimiento.

Por estos hechos, la persona fue detenida y, el 21 de marzo de 2023, la autoridad judicial le impuso una sentencia de 27 años y seis meses de prisión, así como la reparación de daño material y moral, promoviendo su defensa el recurso de apelación, siendo ratificada la condena este 9 de diciembre.

Sentencian a dos hombres por homicidio calificado en colonia Jorge Murad Macluf de Puebla

La FGE Puebla logró que el Tribunal de Alzada confirmara la sentencia de más de 23 años de prisión dictada en primera instancia contra Carlos Armando “N” y Javier “N”, acusados de homicidio calificado. Además, a este segundo se le atribuyen los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena.

El 7 de octubre de 2020, ambas personas agredieron físicamente a un hombre en la colonia Jorge Murad Macluf de la ciudad de Puebla. Asimismo, durante la agresión, la víctima habría recibido un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Puebla y durante el aseguramiento de los agresores, una elemento fue agredida físicamente en el rostro presuntamente por Javier “N”.

El 4 de julio de 2023 el Tribunal de Enjuiciamiento les impuso 23 años y nueve meses de prisión, así como la reparación del daño material y moral, no obstante, la defensa de las personas apeló la misma, siendo ratificada el pasado lunes 8 de diciembre.

Con información de FGE Puebla

