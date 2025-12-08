Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a un Hombre con un Objeto Punzocortante en Puebla

Este lunes 8 de diciembre de 2025 fue aprehendido en Tehuacán, Javier “N”, de 25 años de edad, por ser presunto responsable del homicidio de un hombre en Zacatepec de Bravo, comunidad del municipio de San Sebastián Tlacotepec.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.

Detienen a Javier “N” por el homicidio de un hombre en Zacatepec de Bravo en San Sebastián Tlacotepec, Puebla

De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el pasado 20 de noviembre se registró un altercado en la junta auxiliar de Zacatepec de Bravo, donde Javier “N”, presuntamente habría utilizado un instrumento punzocortante para agredir en varias ocasiones a un hombre, ocasionándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Con base en los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación, la FGE Puebla solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Agentes investigadores lograron ubicar y detener al probable responsable en inmediaciones de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Purísima, en la colonia La Purísima del municipio de Tehuacán, Puebla.

Este mismo lunes fueron aprehendidos y vinculados a proceso dos hombres y una mujer: Alma Patricia “N”, David “N” y Ángel David “N”, por el homicidio de un hombre al interior del gimnasio “Club Oxigen” en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.

El pasado 26 de septiembre, tres personas arribaron a bordo de una motocicleta al gimnasio mencionado con el propósito de ubicar a un hombre que se encontraba en el interior.

La persona fue agredida con varios disparos de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar a causa de las lesiones. Tras la agresión, los presuntos responsables se dieron a la fuga.

Con información de FGE Puebla

GMAZ