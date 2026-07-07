Video de los Potentes Tornados en China: Reportan Más de 10 Muertos

Varios tornados azotaron China, con saldo fatal de más de 10 personas muertas y cientos de heridas; aquí puedes ver videos de los impactantes momentos en que los fenómenos golpearon la provincia de Hubei.

¿Qué pasó en China?

Al menos 11 personas murieron y cientos resultaron heridas después de que varios tornados azotaran Hubei, en el centro de China, reportaron medios locales hoy, 7 de julio de 2026.

Varias zonas de la provincia de Hubei fueron golpeadas por tormentas eléctricas la noche del lunes, donde el mal tiempo afectó a 14,600 personas, informó la agencia de noticias Xinhua.

Por los tornados, más de 330 personas resultaron heridas y una más fue reportada como desaparecida. Además, más de 20 viviendas se derrumbaron y unas 4,800 sufrieron daños.

Más de 53,000 personas fueron evacuadas en Hengzhou, y otras 8,000 también fueron desalojadas en el condado de Binyang.

Autoridades informaron que 4 personas fallecieron en la ciudad de Hengzhou, al sur de China, y otras 8 estaban desaparecidas, mientras que lluvias récord, asociadas a la tormenta tropical Maysak, provocaron inundaciones en la región de Guangxi, informó Xinhua.

En Guangxi, las autoridades emitieron alerta roja, el nivel más alto, por inundaciones hoy, donde los ríos subieron hasta 7.5 metros por encima de los niveles de advertencia, según Xinhua.

Videos de los potentes tornados en China

A continuación, te compartimos algunos videos de los tornados que golpearon China, en las últimas horas.

En uno de los videos, publicado por la agencia de noticias Reuters, se observa la enorme columna del tornado, en medio de una intensa tormenta eléctrica.

Los fuertes vientos derribaron cualquier estructura que se encontraba en la calle, mientras quela gente se resguardaba en los edificios.

Two tornadoes with winds up to 93 mph struck central China's Hubei province, killing at least five people and leaving one missing, according to state media pic.twitter.com/ywW3w9iSha — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

Shanghai Daily también publicó, en sus redes sociales, videos de los efectos de los tornados en China, donde se observan las fuertes ráfagas de viento que arrasaron con todo a su paso, entre gritos de la gente.

The death toll rose to 11, with 1 person still missing and over 330 injured after violent tornadoes and 13‑grade straight‑line winds tore through eastern Hubei Provicne. 14,600+ affected, 1,200+ homes damaged. Rescue and damage assessments are ongoing. https://t.co/dRjyYqCVkA pic.twitter.com/TFrjh98wrw — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 7, 2026

En la ciudad de Huanggang, un inusual tornado EF2 dañó varios edificios, mientras que una empresa de logística y un complejo de almacenes fueron duramente afectados.

Varios camiones fueron levantados y desplazados por vientos hasta de 30 metros, según Xinhua.

De acuerdo con China Weather News, los tornados suelen registrarse en provincias del sur y costeras como Guangdong y Jiangsu.

Los tornados son poco frecuentes en la provincia de Hubei, pero los remanentes de la tormenta tropical Maysak, contribuyeron a los que golpearon la región la noche del lunes, 6 de julio de 2026, explicó Wang Xiaoling, experto meteorológico, al periódico Hubei Daily.

Mapa de Hubei, China

Con información de N+ y AP.

RMT