Video de los Potentes Tornados en China: Reportan Más de 10 Muertos

Más de 300 personas resultaron heridas por los efectos de los tornados, en China

Tornado en ChinaTornado azota Hubei, China. Foto: Reuters

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Impactantes tornados en Hubei, China: 11 muertos y más de 330 heridos. Videos muestran la devastación. Descubre cómo estos fenómenos raros afectaron la región.

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