Funerales de Alí Jamenei en Irán Continúan con Rezo y Procesión Masiva en Qom

Los funerales por el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, siguen en la ciudad sagrada de Qom con un rezo fúnebre y una procesión multitudinaria luego de tres días de actos funerarios masivos en Teherán

Miles asisten a los funerales del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en la mezquita de Jamkaran, en Qom, Irán. Julio 7, 2026.Foto: Vía Reuters

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Qom se convierte en epicentro del luto por Alí Jamenei. Procesiones y rezos multitudinarios marcan el adiós al líder supremo de Irán. Conoce los detalles de esta histórica despedida.

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