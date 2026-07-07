Funerales de Alí Jamenei en Irán Continúan con Rezo y Procesión Masiva en Qom

Al amanecer llegaron para la oración fúnebre, decenas de miles de personas, a la mezquita de Jamkaran, donde los creyentes consideran que se aparece el Mahdi, el imán oculto desde hace más de mil años, futuro salvador de los chiíes y redentor de la humanidad.

El rezo lo dirigió ante el féretro de Jamenei y de los cuatro familiares que fallecieron junto a él en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, el ayatolá Abdolá Javadi Amoli, una de las principales autoridades religiosas chiíes.

Procesión

Después, dio inicio una procesión multitudinaria con banderas de Irán, retratos de Jamenei y gritos de venganza desde la mezquita de Jamkaran hasta el santuario de Fátima Masuma, hija del séptimo imán del chiismo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Miles Salen a las Calles Durante Funeral del Ayatola Jamenei

Velorios

Al término de los actos funerarios en Qom los féretros serán trasladados a Irak para los velorios el miércoles en las ciudades sagradas de Nayaf y Karbala, a los que acudirán el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, entre otros, de acuerdo con medios iraníes.

En Teherán ayer, luego de dos días de funerales en la gran mezquita de Mosala de la capital de Irán, millones de personas participaron en la procesión fúnebre de quien más de 36 años, dirigió la República Islámica.

Entierro

El jueves, finalmente será enterrado Jamenei en su ciudad natal de Mashad, la más sagrada del país por albergar el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo.

Con información de EFE.

LECQ