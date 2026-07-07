¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 7 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Accidente en la autopista México-QuerétaroAccidente en la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Evita sorpresas en la autopista México-Querétaro este martes. Mantente informado sobre el tráfico y asegúrate de llegar a tiempo a tu destino.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+