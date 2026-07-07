¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 7 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 7 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este martes 7 de julio de 2026, las autoridades no reportaron problemas viales ni afectaciones en esta importante vía.

Mientras que el lunes 6 de julio, se registró lo siguiente:

A las 17:48 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 17:43 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 16:07 horas, en el km 125, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 13:39 horas, en la plaza de cobrod de Palmillas, registró carga vehicular en ambos sentidos por atención de incidencia.

A las 13:06 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 9:16 horas, en el km 116, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM