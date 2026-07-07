En el Estado de Veracruz Castigarán el Acecho contra las Mujeres

En Veracruz, una reforma al Código Penal del Estado y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipificó el delito de “acecho” para proteger a las mujeres de este tipo de acoso.

Se busca castigar a quien realice acciones de vigilancia, persecución o contacto de manera insistente con una persona sin su consentimiento afectando su libertad, su seguridad y su tranquilidad.

Al respecto, Wendy López, activista feminista, indicó:

“Cuando vamos en el camión de repente y hay una persona que se sube en el mismo horario y te empieza a seguir, tú sabes que te está siguiendo, pero el tipo puede decir que no, entonces, el acecho es ese acoso constante, reiteradamente y el acecho es un punto importante para no llegar a una violencia más fuerte, no”

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Veracruz

Veracruz se suma a otras 9 entidades que ya legislaron sobre este tema conocido como “Ley Valeria” tras el caso de Valeria Macías una víctima de acecho en 2017.

Sanciones

Esta conducta no tenía, en el estado, un marco legal que la sancione y ahora serán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida a quien lo cometa.

María Elena Córdoba, diputada local de Movimiento Ciudadano, señaló:

“Porque necesitamos herramientas jurídicas que permitan actuar antes de que una tragedia ocurra, no después, las mujeres no tendríamos que cambiar nuestras rutas, ni nuestros horarios, ni nuestra forma de vestir como tampoco nuestra forma debería ser vivir con miedo”

Críticas

Sin embargo, algunas organizaciones feministas de Veracruz criticaron estas reformas legales, al asegurar que no se aprobó con una perspectiva de género para proteger a las mujeres sin tener que probar que se tiene un daño a su libertad o a su seguridad.

Como lo refiere Mónica Mendoza, integrante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Paridad en Todo.

“Solo en los casos donde se ponga en riesgo la seguridad y la libertad de la persona podrá considerarse que es víctima de acecho y eso con qué criterio lo van a determinar, el acecho es estar vigilante de la persona que se convierte en víctima y con la que no necesariamente se establece un contacto directo”

Organizaciones feministas buscarán en coordinación con legisladoras de Veracruz fortalecer las reformas aprobadas, para evitar que la norma sea letra muerta y se pueda sancionar el nuevo delito de acecho sin revictimizar a las mujeres que lo sufran.

Con información de Pedro Morales.

LECQ