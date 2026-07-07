En el Estado de Veracruz Castigarán el Acecho contra las Mujeres

Se busca castigar a quien cometa acciones de vigilancia, persecución o contacto de forma insistente con una persona sin su consentimiento afectando su libertad, seguridad y tranquilidad

En Veracruz castigarán el acecho contra las mujeresFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Veracruz tipifica el acecho como delito: 6 meses a 2 años de prisión para quienes vigilen o persigan sin consentimiento.

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