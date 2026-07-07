Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Martes 7 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy martes 7 de julio de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

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Hoy el dólar en México se cotiza a $17.50. Descubre cómo afecta a la frontera norte y las casas de cambio. ¿Qué significa para tu bolsillo?

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