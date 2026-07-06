Toyota Trasladará Parte de su Producción de Camionetas de México a Estados Unidos

Toyota Motor Corp anunció este lunes 6 de julio de 2026 que ⁠construirá una nueva planta de automóviles de 3 mil 600 millones de dólares en Texas y trasladará parte de la producción de camionetas de México a ​Estados Unidos.

El fabricante japonés indicó que el nuevo edificio, de ‌2.5 millones de pies cuadrados, se ubicará en su complejo industrial de San Antonio y entrará en funcionamiento en 2030, lo que generará 2 mil puestos de trabajo.

¿Qué pasará con la planta de Toyota en Baja California?

Toyota señaló que, una ⁠vez finalizada la construcción, trasladará la producción de su camioneta Tacoma de tamaño medio desde la planta de ‌Toyota Manufacturing Baja California, en México, a la ‌de Texas.

La empresa automovilística seguirá fabricando ⁠camionetas Tacoma en su planta de Guanajuato, en México.

Toyota ya produce camionetas Tundra y SUV en su actual planta de montaje de San Antonio, en el mismo emplazamiento ​donde ​se construirá ‌la ‌nueva fábrica, y está prevista la apertura en otoño de una nueva planta de ejes traseros de 46,450 metros cuadrados.

¿Por qué Toyota trasladará parte de su producción?

El presidente Donald Trump ha presionado a los fabricantes de vehículos para que trasladen una mayor parte de su producción a Estados Unidos y ha aumentado los aranceles sobre los automóviles, el acero, el aluminio y los componentes.

Toyota ha afirmado que mantiene su compromiso con sus operaciones en México, Canadá y Estados Unidos, y ha instado a Trump a prorrogar el T-MEC, que, según los fabricantes de automóviles, es fundamental para la producción integrada de vehículos.

En 2020, Toyota trasladó la producción del Tacoma de San Antonio a la planta de Guanajuato, junto con la planta de Baja California, donde se fabricaba la camioneta desde 2004.

Con información de: Reuters

AMP