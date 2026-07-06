Toyota Trasladará Parte de su Producción de Camionetas de México a Estados Unidos

La automotriz anunció que construirá una nueva planta de automóviles de 3 mil 600 millones de dólares en Texas

Vehículos recién ensamblados se ven en un depósito de la planta automotriz Toyota Motor Manufacturing de Baja California en Tijuana, México. Foto. ReutersVehículos recién ensamblados se ven en un depósito de la planta automotriz Toyota Motor Manufacturing de Baja California en Tijuana, México. Foto. Reuters
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