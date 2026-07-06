Localizan con Vida a Tres Estudiantes Desaparecidos en Puerto Vallarta

La Fiscalía de Jalisco informó la localización en buen estado de salud de tres estudiantes reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta desde el pasado 25 de junio.

Jóvenes llegaron por sus propios medios con un familiarFoto: FGE

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Tres estudiantes desaparecidos en Puerto Vallarta han sido hallados con vida. La Fiscalía de Jalisco sigue investigando las circunstancias de su desaparición. Más detalles pronto.

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