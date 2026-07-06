Localizan con Vida a Tres Estudiantes Desaparecidos en Puerto Vallarta

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la localización con vida de tres estudiantes que contaban con denuncia por desaparición en el municipio de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la dependencia, las tres personas habían sido vistas por última vez el pasado 25 de junio en la localidad de El Zancudo, por lo que desde ese momento se activaron los protocolos correspondientes de búsqueda e investigación.

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas detalló que, tras recibir el reporte, se desplegaron operativos y diversas diligencias en campo para recabar información que ayudara a establecer el paradero de los jóvenes.

Como parte de las investigaciones, autoridades también dieron seguimiento a distintos datos de interés, entre ellos comunicaciones telefónicas que familiares recibieron durante el proceso de búsqueda.

Jóvenes llegaron por sus propios medios con un familiar

La Fiscalía de Jalisco informó que, los tres estudiantes llegaron por sus propios medios con uno de sus familiares.

Posteriormente, las autoridades verificaron que se encontraban en buen estado de salud, por lo que las acciones de búsqueda relacionadas con este caso fueron concluidas.

No obstante, la dependencia estatal señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias de la desaparición. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles relacionados con el caso.