Colectivo Localiza Restos Óseos en Predio Cercano al Fraccionamiento Las Fuentes de Reynosa

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informaron sobre el hallazgo de un área con restos óseos durante una jornada de búsqueda realizada en un predio ubicado cerca del fraccionamiento privado Las Fuentes, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con el colectivo, este corresponde al hallazgo positivo número 28 registrado en lo que va de 2026 como parte de las labores de búsqueda de personas desaparecidas que realizan en distintos puntos del estado.

Autoridades Procesan Evidencia en Las Fuentes de Reynosa

En las acciones participaron también personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes realizaron el procesamiento del sitio y el levantamiento de evidencias conforme a los protocolos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número de restos localizados ni si estos corresponden a una o más personas. Será a través de los estudios periciales como se determine su origen e identidad.

Esta es una investigación en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las diligencias.