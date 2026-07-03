Colectivo Localiza Restos Óseos en Predio Cercano al Fraccionamiento Las Fuentes de Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que localizó un área con restos óseos en un predio cercano al fraccionamiento Las Fuentes.

Colectivo Localiza Restos Óseos ReynosaFoto: Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas

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Nuevo hallazgo en Tamaulipas: Restos óseos encontrados cerca de Las Fuentes en Reynosa. El colectivo Amor por los Desaparecidos sigue su ardua búsqueda. Conoce más.

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