Marine Le Pen Recibe Condena Hoy: ¿Podrá Contender por Presidencia de Francia?

Conoce aquí si la líder ultraderechista Marine Le Pen podrá contender por la presidencia de Francia, luego de que fue confirmada su condena

Marine Le PenMarine Le Pen está acusada de malversación de fondos de la Unión Europea. Foto: Reuters

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Marine Le Pen enfrenta condena: ¿podrá ser candidata en Francia 2027? La corte reduce inhabilitación, pero impone prisión domiciliaria. Descubre más sobre su futuro político.

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