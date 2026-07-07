Marchas HOY 7 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 7 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

07:00 Horas.

Colectivo Ambientalista “Aquí ¡No!” se concentrará en:

Embajada de Alemania, en avenida Horacio 1506, colonia Polanco 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

17:30 Horas.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” se reunirá en:

Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

06:50

People For Bikes Roma rodarán de:

People for Bikes “Roma”, Zacatecas 55, colonia Roma Norte.

Con destino a Chapultepec y Parque Aztlán, en Bosque de Chapultepec I Sección, colonia Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Xochimilco

20:00 horas.

Xochimilco en Bici rodarán de:

Prolongación División del Norte 4901, colonia San Lorenzo la Cebada.

Con destino al Reloj Otomano, en Bolívar, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ