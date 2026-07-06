Marchas HOY 6 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasPuedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX. Foto: Reuters.

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No te quedes atrapado en el tráfico de la CDMX. Conoce las marchas y eventos de hoy 6 de julio de 2026. Sigue los canales de N+ para actualizaciones en tiempo real.

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