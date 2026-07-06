Marchas HOY 6 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 6 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan tres concentraciones, tres citas agendadas y nueve eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:30 horas. Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes. Se concentrarán en el plantón instalado frente a la Secretaría de Gobernación para una jornada de atención médica humanitaria con servicios gratuitos y confidenciales para la comunidad.

10:00 horas. Familiares de Presos. Se concentrarán en las oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno para exigir justicia para personas privadas de la libertad en los estados de Hidalgo, Nayarit y Guerrero.

11:00 horas. Colectivo Tadeo. Se reunirán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para solicitar la revisión de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles.

16:00 horas. Gran Consejo de la Anáhuac. Acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar su incorporación a programas de vivienda.

Durante el día. Colectiva “Minerva”. Se mantendrán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales para exigir justicia para una víctima y que el caso sea atendido con perspectiva de género.

Benito Juárez

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical. Se instalarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ