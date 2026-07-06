Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 6 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 6 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:23 horas . Se registra carga vehicular en la autopista México–Querétaro, km 70, dirección Querétaro, luego de un accidente ya atendido.

00:52 horas . Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca, por un choque contra el muro central.

01:21 horas . Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.

01:34 horas . Continúa la reducción de carriles en la autopista México–Puebla, km 112, dirección Ciudad de México, por la atención de un accidente en el que una persona fue atropellada; se registra carga vehicular.

01:44 horas . Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Córdoba–Veracruz, km 37, tras la atención de un accidente.

01:47 horas . Se restablece la circulación en la autopista México–Puebla, km 112, dirección Ciudad de México, tras la atención de un accidente.

01:50 horas . Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 70, dirección Querétaro, tras la atención de un accidente.

01:58 horas . Se registra reducción de carriles en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 223, dirección Acatzingo, por la salida del camino y volcadura de un tractocamión.

02:24 horas . Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 77, dirección Querétaro, tras la atención de un accidente.

03:55 horas . Se registra reducción de carriles en la autopista Córdoba–Veracruz, km 39, dirección Córdoba, por un tractocamión con falla mecánica.

05:59 horas: En Chiapas, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 125+500, de la carretera Catazaja-Rancho Nuevo-Ent. Shupa, con dirección a Palenque.

06:02 horas: En Querétaro, cierre parcial de circulación cerca del Km 016+500, de la carretera Macrolibramiento de Querétaro, con dirección al Estado de México, por accidente vial.

06:42 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 234+300, de la carretera Córdoba-Puebla, con dirección a Orizaba.

07:47 horas: En Tabasco, cierre parcial de circulación tras accidente en el Km 050+000, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a inmediaciones del municipio de Cárdenas.

07:51 horas: En Nuevo León, cierre parcial de circulación cerca del Km 073+050, de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, con dirección a Monterrey, por accidente.

07:55 horas: En Edomex, cierre parcial de circulación en el Km 103+300, de la carretera Toluca-Palmillas, con dirección a Atlacomulco, por percance.

08:04 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 083+000, de la carretera Amozoc-Perote, con dirección a Xalapa, Veracruz.

08:26 horas: En Hidalgo, cierre parcial de circulación por accidente en el Km 060+000, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, con dirección a Tula, Hidalgo.

08:55 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación cerca del Km 169+500, de la carretera Quiroga-Tepalcatepec, por accidente vial.

10:18 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 045+000, de la carretera Perote-Teziutlán.

12:54 horas: En Nayarit, presencia de personas cerca del km 005+100, de la carretera Tepic-Compostela, a la altura de la Caseta de Cobro No. 53 Compostela, sin afectación a la circulación.

13:39 horas: En la autopista México-Querétaro, en la Plaza de Cobro Palmillas, carga vehicular en ambos sentidos por atención de incidencia.

ASJ