Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 6 de Julio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Destacado

¿Viajas hoy por México? Revisa las carreteras afectadas por bloqueos y accidentes. Las autoridades recomiendan precaución y consultar fuentes oficiales antes de salir.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Actualización de Carreteras en México: Bloqueos y Congestión