Thomas Tuchel Critica el Arbitraje del México Vs Inglaterra por Intervenciones del VAR

El alemán rechazó que desde el VAR se definiera un penal, cuando en su opinión no había falta contra Brian Gutiérrez

Thomas TuchelCuestionado sobre las decisiones de Alireza Faghani, el silbante australiano asignado para el encuentro, Tuchel expresó su molestia. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tuchel arremete contra el arbitraje tras el México vs Inglaterra: 'El árbitro y el VAR no estuvieron a la altura'. ¿Qué opinas de las decisiones en el campo?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+