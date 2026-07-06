Thomas Tuchel Critica el Arbitraje del México Vs Inglaterra por Intervenciones del VAR

El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, criticó fuertemente el arbitraje del partido contra México en Octavos del Mundial 2026 y señaló que el juez central y los asistentes del VAR no estuvieron a la altura.

El alemán fue entrevistado por la BBC, luego de la victoria de este domingo 5 de julio en el Estadio Sede Ciudad de México, donde los ingleses vencieron al equipo anfitrión y coorganizador de la justa internacional de la FIFA por marcador de 3-2.

Cuestionado sobre las decisiones de Alireza Faghani, el silbante australiano asignado para el encuentro, Tuchel expresó su molestia por el penal y la expulsión que complicaron el partido para su equipo.

-¿Qué le parecieron algunas de las decisiones arbitrales?, se le preguntó.

"Simplemente no fueron lo suficientemente buenas. Los árbitros no son lo suficientemente buenos. Los asistentes del VAR no son lo suficientemente buenos. Esa es la realidad", contestó.

Tuchel se refirió al desempeño del colombiano Nicolás Gallo, del chileno Juan Lara y del venezolano Juan Soto, cuya capacidad para un partido de alta intensidad en la CDMX puso en duda. Los tres estuvieron en la sala de Video Assistant Referee (VAR, por sus siglas en inglés).

"Creo que hoy había tres personas en el VAR. ¿Vi bien? ¿Había tres personas de Sudamérica en el VAR para un partido como este? Creo que sí. Eso fue lo que vi antes del encuentro.

"Puedo estar equivocado, pero si eso fue lo que vi, si eso es correcto", añadió.

¿No era penal?

Thomas Tuchel igual rechazó que desde el VAR se definiera un penal, cuando en su opinión no había falta contra Brian Gutiérrez al minuto 67, quien recibió una patada de Harry Kane al disputar una pelota dividida en el área de Inglaterra, tras un tiro de esquina.

"El VAR revierte decisiones solo cuando hay un error claro y evidente. En la jugada del penal, definitivamente no fue así. El VAR intervino cuando el árbitro ni siquiera marcó la falta", señaló el director técnico.

Tras la revisión, Faghani decretó la pena máxima que cobró Raúl Jiménez, quien puso el segundo tanto de la Selección Mexicana.

Tuchel dijo que la otra decisión que marcó el rumbo del encuentro y que complicó el segundo tiempo para Inglaterra fue la expulsión del defensor Jarell Quansah, quien impactó con los tachones a Jesús Gallardo en una barrida al minuto 57.

"(El árbitro) tampoco cambió una tarjeta amarilla por una roja. Revirtieron una jugada en la que el árbitro ni siquiera había señalado una falta", indicó.

"El árbitro no es lo suficientemente bueno. Los asistentes del VAR no son lo suficientemente buenos", concluyó sin mencionarlos por su nombre.

Por otro lado, Tuchel elogió el gran corazón de sus jugadores y consideró que gracias a eso, el equipo venció a México y se clasficó para los Cuartos de Final del Mundial.

Asimismo, tuvo frases de elogio para México y los mexicanos. Afirmó que su emoción comenzó al ver a tantas personas alegres en su camino al estadio y dijo sentir un poco de tristeza porque un rival tan luchador haya quedado eliminado.

El partido de Cuartos de Final lo jugará el 11 de julio en Miami contra la selección de Noruega, que este domingo eliminó a la de Brasil.

ASJ