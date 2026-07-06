¿Qué es un 'Aztecazo'? Estas Veces Quedó Eliminado México en su Casa

El futbol mexicano ha vivido noches memorables en el hoy llamado Estadio Sede Ciudad de México, antes Estadio Azteca, pero también algunas de las derrotas más dolorosas de su historia. Cuando una selección visitante consigue vencer a México en su propia casa y, además, lo deja fuera de una competencia o le arrebata un objetivo importante, suele hablarse de un "Aztecazo", un término que ya forma parte del vocabulario futbolístico de la región.

La expresión surgió el 16 de junio de 2001, cuando la Selección Mexicana perdió 2-1 ante Costa Rica en el entonces Estadio Azteca durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

Aquel resultado puso fin a un largo invicto de México como local en eliminatorias mundialistas y obligó al entonces equipo dirigido por Javier Aguirre a disputar el repechaje para clasificar a la Copa del Mundo. Desde entonces, cualquier victoria histórica de un visitante en el Coloso de Santa Úrsula comenzó a ser comparada con aquel episodio.

El primer y más famoso Aztecazo

El conjunto costarricense, dirigido por el brasileño Gilson Nunes, sorprendió a un México que era amplio favorito. Con goles de Rolando Fonseca y Hernán Medford, Costa Rica logró una victoria inédita que marcó un antes y un después en las eliminatorias de la Concacaf. A partir de ese momento, el término "Aztecazo" quedó asociado a derrotas inesperadas del Tri en el entonces Estadio Azteca.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Claudia Sheinbaum Envió Mensaje de Ánimo Tras Derrota de México Ante Inglaterra

Honduras repitió la historia

El 6 de septiembre de 2013, Honduras volvió a escribir una página histórica al derrotar 2-1 a México en el antes Estadio Azteca durante la clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2014. Aunque aquella derrota no significó una eliminación inmediata, complicó seriamente el camino del Tricolor, que terminó clasificando gracias a un repechaje ante Nueva Zelanda.

Muchos aficionados consideran ese resultado como el segundo gran Aztecazo, debido al impacto deportivo y al hecho de que muy pocas selecciones habían logrado imponerse a México en eliminatorias dentro del Azteca.

¿Y cuándo México ha sido eliminado en casa?

Además de esos históricos tropiezos en eliminatorias, el futbol mexicano también ha sufrido eliminaciones como local en torneos oficiales. Una de las más recordadas ocurrió en la Copa Oro 2015, cuando el Tri cayó 2-1 frente a Panamá en el hoy Estadio Sede Ciudad de México en el partido por el tercer lugar, aunque no implicó quedar fuera del torneo.

Más recientemente, en la Copa Mundial de la FIFA 2026, México volvió a vivir una noche amarga en el entonces Estadio Azteca al quedar eliminado en los octavos de final frente a Inglaterra. La derrota significó el final del sueño mundialista jugando ante su afición y se sumó a la lista de descalabros más dolorosos en territorio mexicano.

Aunque no todas las derrotas como local reciben el calificativo de "Aztecazo", el término suele reservarse para aquellas en las que un rival consigue una victoria histórica en el hoy Estadio Sede Ciudad de México y deja una huella imborrable en la historia de la Selección Mexicana.