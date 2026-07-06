¿Qué es un 'Aztecazo'? Estas Veces Quedó Eliminado México en su Casa

El término nació tras una dolorosa derrota del Tri en el estadio capitalino y, con los años, se convirtió en sinónimo de una eliminación histórica como local.

México enfrentó un duro "aztecazo" frente a Inglaterra. Foto: APMéxico enfrentó un duro "aztecazo" frente a Inglaterra. Foto: AP

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