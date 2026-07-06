¿Qué le Pasó a 'Santi' Giménez? Lo Llevaron en Ambulancia a Hospital tras México vs Inglaterra

El delantero del Milan no pudo volver al encuentro y necesitó ayuda para incorporarse

Santi GiménezGiménez no tuvo una destacada participación en el Mundial 2026 y Javier Aguirre apenas le dio minutos de cambio en los segundos tiempos. Foto: Reuters.

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El sueño de Santi Giménez en el Mundial termina en el hospital. ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas? Conoce la gravedad de su lesión y su impacto en el Milan.

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