¿Qué le Pasó a 'Santi' Giménez? Lo Llevaron en Ambulancia a Hospital tras México vs Inglaterra

El delantero Santiago Giménez fue llevado al hospital en una ambulancia, luego de la lesión que tuvo en los últimos minutos del partido de Octavos del Mundial, donde la Selección Mexicana fue eliminada por Inglaterra.

"Santi" pisó mal luego de perseguir un pase filtrado y después de estirar la pierna derecha, cayó sobre su pie de fea forma, no con la suela, sino con la parte superior, doblando el empeine y el tobillo derecho contra el césped.

El balón fue alcanzado por un defensor inglés y la mandó a tiro de esquina, pero el atacante del Milan se quedó tendido en el campo. Corría el minuto 90+8 y tuvo que arrastrarse fuera del campo por la línea de meta para permitir el cobro desde el córner.

Faltaban tres minutos para que terminara el agregado del segundo tiempo, pero Giménez ya no pudo volver al encuentro y necesitó ayuda para incorporarse.

La salida del nacionalizado mexicano provocó que el partido terminara 10 contra 10, pues los ingleses se habían quedado sin su defensor Jarell Quansah, quien fue expulsado al 54'.

El cuerpo médico de la Selección Nacional corrió para atender al "Chaquito" cerca de la meta de Jordan Pickford y lo apoyaron para llegar hasta la banca.

Al final, una ambulancia lo trasladó a un centro médico para su valoración.

¿Qué tiene el "Chaquito"?

Al momento, la Selección Mexicana no ha informado de la gravedad de la lesión del "Chaquito".

Sin embargo, reportes extraoficiales indican que sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

Se ha indicado que no hubo fractura, pero estaría fuera de las canchas hasta ocho semanas. De confirmarse, el delantero tardará más tiempo en incorporarse a los "Rossoneri".

Giménez no tuvo una destacada participación en el Mundial 2026 y Javier Aguirre apenas le dio minutos de cambio en los segundos tiempos, debido a que no se ha recuperado al 100% de una lesión del año pasado que lo mantuvo sin actividad durante cinco meses.

Incluso su convocatoria estaba en duda, pero finalmente fue contemplado. Cumplió su sueño de debutar en el máximo torneo internacional de la FIFA, luego de quedar fuera de la edición de Catar 2022, cuando Gerardo "El Tata" Martino no lo llamó.

Esta vez, disputó 11 minutos contra Corea del Sur, 28 ante Chequia, 17 más contra Ecuador y media hora en los Octavos contra Inglaterra, según datos de la FIFA.

El exdelantero de Cruz Azul no ha marcado diferencia en el equipo italiano, como sí lo hizo en el Feyenoord de Países Bajos, donde logró tres títulos y marcó 65 goles en 105 partidos. Con el Milan lleva apenas siete tantos en 32 juegos. No se tiene certeza sobre su continuidad en el club de la Serie A.

ASJ