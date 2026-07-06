Lágrimas y Silencio: Los Rostros de la Afición Tras la Derrota de la Selección Mexicana

Los aficionados no pudieron ocultar su tristeza por la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026

Aficionados lloran por la derrota de México en el Mundial 2026Aficionados lloran por la derrota de México en el Mundial 2026. Foto: AFP

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La Selección Mexicana se despide del Mundial 2026 tras perder 3-2 contra Inglaterra. Aficionados en CDMX muestran tristeza, pero también orgullo por el desempeño del equipo. Conoce sus reacciones.

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