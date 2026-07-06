Lágrimas y Silencio: Los Rostros de la Afición Tras la Derrota de la Selección Mexicana

Inglaterra dejó a México fuera del Mundial 2026 hoy, 5 de julio de 2026, lo que llenó de tristeza a millones de mexicanos. En N+ te mostramos los rostros de la afición tras la derrota de la Selección Mexicana en el estadio sede de la CDMX.

Reacción de aficionados luego de la derrota de la Selección Mexicana. Foto: AFP

Ni las lluvias detuvieron a más de un millón de mexicanos que se congregaron horas antes en el Zócalo capitalino y el corredor de Reforma para ver el encuentro deportivo, con el que el Mundial 2026 llegó a su fin en México.

Ni la lluvia detuvo a los aficionados previo al partido México vs Inglaterra. Foto: Cuartoscuro

La Selección Mexicana de futbol fue eliminada esta noche de la máxima justa del futbol, al caer en los octavos de final por 3 goles a 2 ante Inglaterra, en casa.

Selección Mexicana luego de derrota contra Inglaterra. Foto: Cuartoscuro

México perdió, a pesar de haber dominado gran parte del juego, y de haber tenido un hombre más, casi todo el segundo tiempo, sin embargo, no pudieron vencer a los ingleses.

Aficionados de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro

Los aficionados mexicanos no pudieron ocultar su tristeza por la eliminación del tricolor, aunque vivieron un partido muy emocionante.

A pesar de la derrota, muchos aficionados se sintieron orgulloso por el desempeño de la Selección, así como por una clara mejoría futbolística, y sobre todo, por una histórica clasificación en la fase de grupos.

Con información de N+