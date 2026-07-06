Lágrimas y Silencio: Los Rostros de la Afición Tras la Derrota de la Selección Mexicana

Inglaterra dejó a México fuera del Mundial 2026 hoy, 5 de julio de 2026, lo que llenó de tristeza a millones de mexicanos. En N+ te mostramos los rostros de la afición tras la derrota de la Selección Mexicana en el estadio sede de la CDMX.
Ni las lluvias detuvieron a más de un millón de mexicanos que se congregaron horas antes en el Zócalo capitalino y el corredor de Reforma para ver el encuentro deportivo, con el que el Mundial 2026 llegó a su fin en México.
La Selección Mexicana de futbol fue eliminada esta noche de la máxima justa del futbol, al caer en los octavos de final por 3 goles a 2 ante Inglaterra, en casa.
México perdió, a pesar de haber dominado gran parte del juego, y de haber tenido un hombre más, casi todo el segundo tiempo, sin embargo, no pudieron vencer a los ingleses.
Los aficionados mexicanos no pudieron ocultar su tristeza por la eliminación del tricolor, aunque vivieron un partido muy emocionante.
A pesar de la derrota, muchos aficionados se sintieron orgulloso por el desempeño de la Selección, así como por una clara mejoría futbolística, y sobre todo, por una histórica clasificación en la fase de grupos.
Con información de N+