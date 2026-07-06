¿Qué Sigue Para México Tras la Eliminación del Mundial? Este Sería el Primer Cambio Importante

La era Javier Aguirre termina y el exfutbolista mexicano, Rafael Márquez, continuará como director técnico de la Selección Mexicana de cara al proceso rumbo al Mundial 2030, según confirmó el propio estratega tras la eliminación ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El asistente técnico de México, Rafael Márquez, quien ocupará el lugar de Javier Aguirre. Foto: Reuters

El torneo de dentro de cuatro años tendrá un formato inédito, con la fase de grupos disputándose entre España, Portugal y Marruecos, mientras que los cruces de eliminación, incluidos los cuartos de final, se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Márquez ya tendría definido entre 90% de su plantilla

Márquez ya tendría definido entre el 85 y el 90% de la plantilla que buscará dar el salto que esta generación no logró consumar en el actual Mundial.

Javier Aguirre se despide

Javier “El Vasco” Aguirre se despidió de la selección Mexicana y confirmó que su sucesor en la dirección técnica será Rafael Márquez.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez que le vienen cuatro años muy buenos”, aseguró en conferencia de prensa tras ser eliminada la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026.

“El Vasco” aseguró que se va con sentimientos encontrados, y que está orgulloso de la familia que logró juntar.

“Me despido de la Selección y me voy con tanto orgullo, vivi aquí gran parte de mi vida futbolística. Les di un abrazo a todos y a Rafa le di una abrazo entrañable”.

Comentó que le hubiera gustado despedirse del estadio CDMX con su gente dándoles un buen sabor de boca.

“Me hubiera gustado despedirme con mi gente con una victoria con cinco partidos, pero derrota es derrota. Ellos te hacen tres goles y eso no sirve para nada, perdimos, el rival reconoció los tiempos, no se equivocó”, sentenció Javier Aguirre.

HVI