¿Qué Sigue Para México Tras la Eliminación del Mundial? Este Sería el Primer Cambio Importante

Javier “El Vasco” Aguirre se despidió de la selección Mexicana y confirmó que su sucesor en la dirección técnica será Rafael Márquez

"Termina Era Javier Aguirre y Se Despide: Rafa Márquez Seguirá al Frente del Tri Hacia el Mundial 2030El entrenador de México, Javier Aguirre, reacciona a la derrota ante Inglaterra en Mundial 2026 y quedar eliminado. Foto: Reuters

Destacado

El torneo de dentro de cuatro años tendrá un formato inédito

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Termina Era Javier Aguirre, Se Despide: Rafa Márquez Seguirá al Frente del Tri Rumbo el 2030