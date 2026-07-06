Pronóstico del Clima Hoy 6 de Julio: ¿En qué Estados Habrá Lluvias Fuertes Este Lunes?

Las precipitaciones intensas en 24 entidades serán propiciadas por una circulación ciclónica en altura frente a las costas del noreste del país

ClimaPara el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado. Foto: Reuters.

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Prepárate para lluvias fuertes en gran parte de México este 6 de julio. Descubre qué estados serán los más afectados.

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