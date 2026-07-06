Pronóstico del Clima Hoy 6 de Julio: ¿En qué Estados Habrá Lluvias Fuertes Este Lunes?

Para este lunes 6 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en la mayor parte del país, debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones intensas en 24 entidades serán propiciadas por una circulación ciclónica en altura frente a las costas del noreste del país y otra sobre la península de Yucatán.

Asimismo, influirá una vaguada en niveles medios de la atmósfera en el sureste de México y un canal de baja presión sobre el sureste.

Además, otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (75 a 150 mm): Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Durango (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte y centro) y Yucatán (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Guanajuato (suroeste y sur), Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Guerrero (norte, oeste y sureste) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (sur).

De 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y oeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C : Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío en zonas altas.

Durante la tarde se pronostica, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como en el Estado de México (norte y oeste), descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se espera una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

ASJ