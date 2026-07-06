UEFA Acusa a FIFA de Cruzar Línea Roja al Quitar Suspensión a Jugador de Estados Unidos

El organismo del futbol europeo dijo que cuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por quienes deben hacerlas cumplir, la integridad del juego queda en riesgo

UEFACuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por quienes deben hacerlas cumplir, la integridad del juego queda en riesgo, acusó la UEFA. Foto: Reuters.

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UEFA acusa a FIFA de cruzar una línea roja al levantar la suspensión a Balogun en pleno Mundial 2026. ¿Está en riesgo la integridad del fútbol?

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