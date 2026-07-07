Gianni Infantino Presenta el Balón con el que se Jugará la Final del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el esférico, llamado 'Trionda Final' que rodará en los últimos cuatro partidos del torneo mundialista

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre el 'Trionda Final', el balón que hará historia en los últimos partidos del Mundial en EUA, México y Canadá.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+