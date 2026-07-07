Gianni Infantino Presenta el Balón con el que se Jugará la Final del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el balón que se utilizará para los últimos cuatro partidos del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, la "icónica" pelota 'Trionda Final'.

En sus redes sociales Infantino indicó:

“¡La pelota final de TRIONDA para los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA está aquí!”

Aseguró que la Trionda ha traído demasiada alegría cada vez que ha golpeado la red en este Mundial.

“La icónica TRIONDA ha traído tanta alegría cada vez que ha golpeado la parte trasera de la red en esta Copa Mundial de la FIFA y encarna perfectamente la unidad y pasión de las naciones anfitrionas del torneo Canadá, México y los Estados Unidos. Para los últimos cuatro partidos del torneo, esta TRIONDA FINAL estará a los pies de los mejores jugadores del planeta.”

Y que las 16 ciudades que han ayudado a organizar a la FIFA esta edición, quedarán grabadas aún más en el Mundial.

“A través de cada toque, dribla, película, pase, cruce, salvación, golpe y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a organizar el récord de 23a edición del torneo quedarán grabadas aún más en el folclore de la Copa Mundial de la FIFA”

'Trionda Final'

El balón similar con el que se han disputado los encuentros, en esta ocasión es solo de un color blanco con ondas negras, líneas doradas, en las que tiene inscritas el nombre de las sedes del torneo, y en una parte lleva grabado TRIONDA FINAL, además del logo del Mundial y de la marca.

Cuartos de final

Hasta el momento los países que han clasificado a cuartos de final son:

España, Francia, Marruecos, Bélgica, Inglaterra y Noruega.

Este día se juegan los últimos enfrentamientos de octavos: Argentina contra Egipto y Suiza ante Colombia, donde se definirán los últimos en clasificarse a esta fase.

Hito histórico

La FIFA reveló que unos 50 millones de aficionados han asistido a los partidos mundialistas desde la primera edición del torneo en 1930, celebrada en Uruguay, número que calificó como un "un hito histórico" para la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA en sus redes sociales, señaló:

"Esta competición es verdaderamente la reunión más hermosa y espectacular jamás conocida, uniendo gente desde 1930 con su magia"

A huge @FIFAWorldCup milestone! 🙌



50 million fans have attended matches since the first-ever edition of the tournament in 1930 👏 pic.twitter.com/uKoxcutp4e — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

Infantino celebró y agradeció a todas las personas que han formado parte o asistido a cualquiera las ediciones del torneo.

Con información de EFE.

LECQ