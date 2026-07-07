¿Cómo el 'Mayo' Zambada Pasó de Carnicero y Agricultor a Capo del Narcotráfico?

El líder delincuencial, actualmente de 76 años, relató a su defensa la versión de cómo inició en el mundo de la droga y el papel que asumió luego de la muerte de su padre

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Mayo Zambada: A un Año de su Captura y del Inicio de Guerra entre Mayiza y Chapiza en Sinaloa

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¿Cómo un agricultor se convirtió en el capo más buscado de México? La vida de 'El Mayo' Zambada, desde sus humildes inicios hasta su captura, es un relato de poder y corrupción.

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