¿Cómo el 'Mayo' Zambada Pasó de Carnicero y Agricultor a Capo del Narcotráfico?

Ismael Zambada García, "El Mayo", contó por primera vez cómo pasó de ser carnicero repartidor y productor de maíz a convertirse en el principal capo del narcotráfico en México, tras una trayectoria criminal de más de cinco décadas que lo llevó a dirigir el Cártel de Sinaloa bajo una sombra de impunidad absoluta.

El líder delincuencial, actualmente de 76 años, relató a su defensa la versión de sus inicios en el mundo de la droga, en un intento de convencer al juez Brian Cogan para que no sea recluido en un penal de máxima seguridad como su exsocio, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"El Mayo" aceptó que eventualmente le impongan cadena perpetua, pero sus abogados pidieron que se evalúe internarlo en una prisión con posibilidad de asistencia médica, debido a padecimientos de salud.

"El tribunal puede considerar no solo la naturaleza y las circunstancias del delito, sino también el historial y las características del acusado", indicó el abogado Frank Perez en el memorando de sentencia enviado este lunes 6 de julio al juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, a dos semas de que se conozca la pena que deberá pagar el capo.

El defensor se refirió a una disposición del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que contiene las leyes federales en materia penal, para argumentar que Cogan debe tomar en cuenta quién es el acusado como persona y cuáles han sido las circunstancias de su vida, antes de emitir sentencia.

Aparentemente, Perez planteó una justificación para mostrar que el contexto que vivió "El Mayo" lo llevó a enrolarse en el narcotráfico desde muy joven. Si bien el abogado no minimizó la gravedad de los delitos por el tráfico de drogas, señaló que el historial es información importante para la valoración del juzgador.

El exlíder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada en Nueva York, donde admitió haber sobornado a policías, mandos militares y políticos mexicanos para sus actividades criminales. La sentencia se dará a conocer el próximo 20 de julio.

¿Cómo empezó "El Mayo"?

En el documento revisado por N+, se indica que Ismael Zambada García nació el 30 de enero de 1950 en una familia de campesinos en una comunidad rural aislada de Sinaloa. Era de escasos recursos y sus padres sembraban en el campo los alimentos que consumían.

No se precisa el municipio ni el nombre de la localidad que lo vio crecer, pero reportes atribuidos al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) han señalado que "El Mayo" nació en "El Álamo", en la sindicatura de Costa Rica perteneciente a Culiacán.

Fue el segundo de siete hermanos y el primer hijo varón. Cursó únicamente tres años en la escuela de su pueblo y posteriormente se trasladó a Culiacán para vivir con su abuela, donde completó de cuarto a sexto grado de primaria. Durante los fines de semana y las vacaciones regresaba al rancho para ayudar a trabajar la parcela familiar.

Su vida cambió a los 12 años, cuando su papá murió de cáncer cerebral. A partir de entonces dejó la escuela de forma definitiva para hacerse cargo del campo y contribuir al sustento de su familia, al asumir el papel de hijo mayor y ayudar a sus hermanos menores. Según el documento, Zambada considera que, de no haber fallecido su padre, probablemente habría continuado sus estudios.

"Ya conocía el trabajo del campo porque había ayudado a su padre desde la infancia, y tuvo que asumir ese papel", afirma el abogado sobre el fallecimiento ocurrido en 1962.

Alrededor de los 15 años, "El Mayo" comenzó a trabajar con un tío, hermano de su padre, quien era dueño de una carnicería. No se detalla en qué lugar, solo se habla de un poblado cercano a su casa. Ahí, añade el memorando, se desempeñaba como chofer, transportando y repartiendo carne, mientras aprendía el oficio de carnicero.

Al mismo tiempo, continuaba sembrando maíz y cuidando el ganado de la familia. Así pasó la mayor parte de su adolescencia.

Fue durante ese periodo como repartidor de carne cuando conoció a Rosario Niebla, quien trabajaba en un ingenio azucarero de la región. Ambos se casaron en 1968, cuando él tenía 18 años. De esa unión nacieron cinco hijos, entre ellos el favorito: Vicente, quien se perfilaba a ser heredero del "Mayo".

"El Vicentillo" fue capturado en 2009 en la Ciudad de México y negoció cooperar con autoridades estadounidenses. Algunos reportes señalan que el capo estuvo de acuerdo en que su hijo se entregara y se alejara del mundo criminal, pues ya tenía a su propia familia.

Narco desde los 19 años

De acuerdo con su relato, cuando "El Mayo" tenía 19 años, un amigo ligeramente mayor lo llevó a la sierra de Sinaloa, en una zona ubicada aproximadamente a una hora de su pueblo, donde se dedicaron a sembrar marihuana oculta entre los surcos de la milpa.

Esa fue, según afirma, su primera participación en el narcotráfico. Versiones periodísticas han afirmado que Zambada García fue influenciado por José Inés Calderón Quintero, jefe del narco en Sinaloa entre 1970 y 1980.

"Recuerda que el primer ciclo no fue muy exitoso, aunque logró cosechar alrededor de 60 libras que vendió a otro hombre, recibiendo aproximadamente 180 pesos por kilo (unos 15 dólares estadounidenses por kilo según el tipo de cambio de la época).

"Siguió sembrando maíz y otros cultivos y criando ganado, pero en la siguiente temporada plantó un poco más de marihuana y continuó con este patrón en los años siguientes, cosechando generalmente más marihuana cada temporada que en la anterior", señala el documento redactado por su abogado.

En agosto del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que "El Mayo" fue el principal líder de una organización criminal del narcotráfico que operó desde enero de 1989 hasta su detención en 2024.

Al comparar esa acusación formal con las revelaciones recientes, se concluye que pasaron dos décadas para que Zambada García ascendiera al puesto de jefe del narco. Si la versión de la autoridad y los dichos del capo son ciertos, este último sembró marihuana desde 1969 hasta principios de 1990. No se tienen informes de investigaciones en su contra durante esa época.

En el memorando enviado al juez Cogan se afirma que, con el paso de los años, las cosechas del cannabis fueron creciendo y "El Mayo" comenzó a relacionarse con otros sinaloenses dedicados al tráfico de marihuana y opio. Según el escrito de la defensa, esas relaciones marcaron el inicio de un ascenso paulatino dentro del narcotráfico.

El documento también aborda aspectos de su vida familiar. Señala que su matrimonio con Rosario Niebla terminó tras aproximadamente dos décadas.

Posteriormente, mantuvo diversas relaciones sentimentales, algunas simultáneas. En total, Zambada tiene 16 hijos, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 55 años y, según la defensa, procuró mantener vínculos con todos ellos en la medida de sus posibilidades. Su último hijo o hija nació entre 2019 o 2020.

De Sinaloa a "La Federación"

Ismael Zambada García sostiene que, de forma gradual y a lo largo de muchos años, se convirtió primero en una de las figuras dominantes del tráfico de drogas en Sinaloa y luego en todo México, hasta alcanzar posiciones de liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa.

Un perfil de la organización Insight Crime indica que "El Mayo" comenzó a trabajar para el Cártel de Juárez entre 1980 y 1990. Ese reporte afirma que, a partir de 1997, luego de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", líder del Cártel de Juárez, Zambada García consolidó su propia organización criminal.

Y conforme el Cártel de Tijuana fue perdiendo fuerza a principios del año 2000, se agrega, comenzó a tomar el control de las principales rutas de tráfico de drogas que cruzaban por Sonora y Baja California.

La defensa solo subraya que el ascenso del capo ocurrió durante varias décadas y sostiene que ni el propio "Mayo" ni quienes lo rodeaban anticipaban la magnitud que alcanzaría. Como respaldo cita el Reporte Pre-sentencia, en el que Teresa Zambada, hija del primer matrimonio del acusado, declaró al oficial de libertad condicional que su papá no aspiró a ser el máximo líder del narco en México.

Los informes del Departamento de Justicia afirman que "El Mayo" cometió violaciones a leyes estatales relacionadas con homicidio y secuestro entre enero de 2000 y abril de 2012.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, su ascenso al poder comenzó con la consolidación del Cártel de Sinaloa, una organización antes conocida como la "Federación Mexicana", que operó desde finales de 1980 como una de las principales redes de narcotráfico con base en Sinaloa.

Desde ese estado, los narcos sinaloenses introdujeron a Estados Unidos grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina. Además, la venta de narcóticos requirió lavar miles de millones de dólares.

Consolidación con apoyo de García Luna

Según las acusaciones, en sus primeros años, el Cártel de Sinaloa concentró sus operaciones en la distribución de cocaína mediante acuerdos y una estrecha coordinación con organizaciones sudamericanas.

Sin embargo, esa dinámica cambió durante la década de 2000, cuando los grupos colombianos comenzaron a retirarse del negocio de distribución dentro de Estados Unidos debido al aumento de la presión de las autoridades, permitiendo que organizaciones mexicanas invirtieran directamente en cargamentos de cocaína al mayoreo para encargarse de su distribución en territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia afirma que ese cambio fortaleció el papel del Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

Asimismo, sostiene que bajo el liderazgo de Zambada García, la organización amplió sus actividades hacia la producción y el tráfico de fentanilo, mediante la adquisición de precursores químicos a empresas chinas y la fabricación de miles de kilogramos de esa droga en narcolaboratorios instalados en zonas rurales y en ciudades, con destino al mercado estadounidense.

Durante décadas, "El Mayo" concentró sus esfuerzos en consolidar su propia posición dentro del Cártel de Sinaloa, especialmente después de la captura definitiva de su socio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en 2016.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, bajo su liderazgo, el cártel recurrió de manera sistemática a la violencia, la intimidación y los asesinatos para silenciar a posibles testigos y obstaculizar el trabajo de las autoridades.

Las acusaciones en Nueva York señalan que Zambada Garcíaa mantenía bajo su control a funcionarios corruptos que protegían su grupo criminal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, diversos testigos aseguraron que la corrupción en distintos niveles de gobierno era fundamental para el funcionamiento del Cártel de Sinaloa al mando del "Mayo" y "El Chapo".

Parte de esos argumentos derivan de declaraciones durante los juicios celebrados en el Distrito Este de Nueva York contra "El Chapo" Guzmán y Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio panista de Felipe Calderón. Actualmente, García Luna cumple una condena de 38 años de cárcel en Estados Unidos por colaborar con el grupo criminal de 2001 a 2020.

Esos testimonios describen una red que implicaba a policías locales que escoltaban cargamentos de droga a través de México hasta funcionarios que alertaban al cártel sobre operativos militares, frustraban intentos de captura e incluso le proporcionaban información sobre investigaciones y procedimientos judiciales en su contra.

"El Mayo" Zambada fue capturado el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, tras ser traicionado y emboscado en Culiacán por Joaquín Guzmán López, hijo de su exsocio "El Chapo".

En el octavo punto del memorando, la defensa destaca que su cliente cayó en manos de la justicia por su cualidad pacifista, luego de acudir a una reunión a la que fue citado para actuar como mediador entre "altos funcionarios electos de su estado natal".

En una carta previa, el capo ya había revelado que le aseguraron que en ese encuentro estarían presentes el gobernador Rubén Rocha Moya y su rival político, Héctor Melesio Cuén. Pero a este último lo mataron en el punto de la cita y al "Mayo" lo sometieron para ser sustraído por la fuerza de territorio mexicano.

El histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, quien permaneció más de cinco décadas prófugo, fue trasladado con el hijo del "Chapo" en un vuelo privado a los límites de Ciudad Juárez, Chihuhua. Joaquín Guzmán López lo ofreció a cambio de negociar un acuerdo con Estados Unidos.

Zambada García tuvo una comparecencia en Texas, pero después fue llevado a Nueva York, donde se encuentra actualmente. Su captura no ocurrió tras un operativo de las autoridades, sino después de que fuera secuestrado.

En un inicio se declaró no culpable, pero después aceptó su responsabilidad con la esperanza de obtener una sentencia menos severa. También accedió a pagar una multa de 15 mil millones de dólares, producto de sus ganancias ilícitas, una cantidad que jamás hubiera imaginado un campesino o un aprendiz de carnicero.

ASJ