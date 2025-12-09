Asesinan a Disparos a Persona Durante Peregrinación Religiosa en Puebla

Este martes 9 de diciembre de 2025 se dio a conocer que Pedro “N” fue sentenciado a 23 años de prisión por el homicidio de una persona durante una procesión religiosa en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Dicha resolución había sido impugnada por la defensa en 2022, sin embargo, tras el análisis correspondiente, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia dictada en primera instancia.

Noticia relacionada: Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a un Hombre con un Objeto Punzocortante en Puebla

Pedro “N” es sentenciado por homicidio de una persona en Santa Clara Ocoyucan, Puebla

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de 23 años de prisión dictada contra Pedro “N”, señalado como responsable en el delito de homicidio calificado, ocurrido en Santa Clara Ocoyucan, esto con base en los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Se sabe que el 2 de febrero de 2020, la víctima fue abordada durante una procesión religiosa en el municipio antes referido, por varias personas quienes tras agredirlo físicamente, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en su contra provocando su deceso.

De acuerdo con testimonios y evidencia recabada, Pedro “N”, fue identificado como uno de los probables partícipes en el hecho, por lo que se solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Al concluir el juicio oral, la autoridad judicial dictó en 2022, sentencia condenatoria de 23 años de prisión, resolución que fui impugnada, hasta este 9 de diciembre que un juez la dejó firme.

Detienen y vinculan a proceso a Juan “N” por homicidio y lesiones en El Encinar, Puebla

La FGE Puebla logró esclarecer un hecho registrado en la capital poblana, en el que una persona fue privada de la vida y una más resultó lesionada. El probable responsable, Juan “N”, fue aprehendido y ya se encuentra vinculado a proceso.

El pasado 27 de julio, Juan “N” viajaba a bordo de una motocicleta con la que habría interceptado a dos hombres en la colonia El Encinar, Segunda Sección, donde presuntamente realizó disparos con arma de fuego en su contra. Como consecuencia, uno de ellos perdió la vida y la otra persona resultó con lesiones de gravedad.

Al recabar diversos datos de prueba y establecer la posible participación de Juan “N”, en los hechos, se solicitó, obtuvo y dio cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.

Durante la audiencia inicial el agente del Ministerio Público formuló imputación por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y el Juez de Control determinó vincular a proceso al sujeto.

Puebla Registró 188 Homicidios en el Periodo entre Enero y Septiembre de 2025

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ