Asesinan a un Motociclista con un Disparo en la Cabeza en la Ciudad de Puebla

Un motociclista fue asesinado a balazos la mañana de este 10 de diciembre en la calle Emiliano Zapata en la colonia Benito Juárez de la a junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan en Puebla.

El hombre que iba a abordo de su motocicleta fue interceptado por sujetos armados quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente huyeron del lugar.

Vecinos refieren haber escuchado las detonaciones de arma de fuego durante la madrugada de este miércoles por lo que dieron aviso a las autoridades de emergencia.

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron que un masculino se encontraba tirado junto a su motocicleta sin aparentes signos vitales por lo que solicitaron de otras corporaciones de seguridad paras las respectivas investigaciones.

La zona fue acordonada y el cuerpo fue tapado; Minutos después llegó el Ejército Mexicano para evitar que la escena del crimen fuera alterada.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento de cadáver.

Se dio a conocer que la víctima presentaba un disparo a la altura de la cabeza, el cual habría causado su muerte instantánea; Hasta el momento se desconoce su identidad.

Las autoridades ministeriales abrirán una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con el o los responsables del ataque armado.

Un hombre sin ropa fue localizado muerto en la carretera Puebla-Tehuacán

La mañana del 9 de diciembre localizaron a un hombre sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera Puebla-Tehuacán, abajo del puente del Periférico Ecológico.

Localizan Cuerpo Sin Vida y Sin Ropa en Carretera Federal a Tehuacán

Lo que llamó la atención de las autoridades que la persona no contaba con ropa y tenía una cartulina blanca con un mensaje de amenaza.

El hecho ya es investigado por las autoridades correspondientes para poder identificar a los responsables de este homicidio y cerciorarse de que el peso de la ley caiga sobre ellos.

