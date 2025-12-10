Delincuentes en Motocicleta Dispararon contra un Hombre y lo Mataron en Puebla

Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en la Colonia 2 de marzo en la junta auxiliar de La Resurrección del municipio de Puebla, durante la tarde del martes 9 de diciembre.

El homicidio fue perpetrado en la calle Querétaro, a donde acudieron elementos policiales para confirmar los reportes hechos al número de emergencias 911, los cuales señalan haberse escuchado algunas detonaciones.

Al acudir confirmaron que se habían realizado varios disparos a la altura de la calle Tlaxcala y habían ocasionado el fallecimiento de un hombre en la vía pública.

De inmediato realizaron el acordonamiento del sitio y dieron inicio las diligencias necesarias. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional también hizo su arribo y cerró la vialidad para resguardar la zona y los probables indicios que ayuden a las investigaciones.

Con base en lo señalado por los testigos de este hecho delictivo, la víctima fue atacada por sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.

Una vez que los homicidas accionaron su arma de fuego para malherirlo, huyeron del lugar. Las corporaciones de atención a emergencias llegaron para valorar al hombre baleado y confirmar su fallecimiento.

Trabajadores al servicio de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el levantamiento de cuerpo para trasladarlo al laboratorio forense y dar inicio a la investigaciones

