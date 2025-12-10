Delincuentes en Motocicleta Dispararon contra un Hombre y lo Mataron en Puebla
No hubo personas detenidas luego del homicidio en plena vía pública de la junta auxiliar de La Resurrección.
Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en la Colonia 2 de marzo en la junta auxiliar de La Resurrección del municipio de Puebla, durante la tarde del martes 9 de diciembre.
El homicidio fue perpetrado en la calle Querétaro, a donde acudieron elementos policiales para confirmar los reportes hechos al número de emergencias 911, los cuales señalan haberse escuchado algunas detonaciones.
Al acudir confirmaron que se habían realizado varios disparos a la altura de la calle Tlaxcala y habían ocasionado el fallecimiento de un hombre en la vía pública.
De inmediato realizaron el acordonamiento del sitio y dieron inicio las diligencias necesarias. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional también hizo su arribo y cerró la vialidad para resguardar la zona y los probables indicios que ayuden a las investigaciones.
Con base en lo señalado por los testigos de este hecho delictivo, la víctima fue atacada por sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.
Una vez que los homicidas accionaron su arma de fuego para malherirlo, huyeron del lugar. Las corporaciones de atención a emergencias llegaron para valorar al hombre baleado y confirmar su fallecimiento.
Trabajadores al servicio de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el levantamiento de cuerpo para trasladarlo al laboratorio forense y dar inicio a la investigaciones
Con información de Ehécatl Mello
JAPR