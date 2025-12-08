Desmantelan Hornos de Carbón Vegetal Producto de la Tala Clandestina en el Volcán La Malinche

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desmanteló dos hornos en los que se elaboraba carbón vegetal, con madera de árboles derribados sin autorización.

El operativo se realizó en Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala donde además del hallazgo de los fogones fueron asegurados 2.7 metros cúbicos de madera verde de otro horno en proceso de preparación.

En total participaron 21 delementos de la Policía y Profepa durante el operativo. Foto: Profepa

El horno estaba activo y fueron hallados 20 tocones que coincidieron con el mismo número de árboles talados recientemente.

En otro punto del mismo municipio, se encontró un segundo horno armado, con 2.254 metros cúbicos de madera en rollo y brazuelo en estado físico verde, listo para iniciar la combustión.

El ANP Parque Nacional La Malinche, es una de las 13 Zonas Críticas Forestales de atención prioritaria para la Profepa, donde mantiene acciones de inspección.

Con el apoyo de las instituciones participantes, la madera fue asegurada. En la zona se contabilizaron 25 tocones adicionales con cortes recientes.

El dispositivo se ejecutó junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, policía de montaña y la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Tlaxcala (Propaet).

En ambos hornos se interrumpió el proceso de combustión para evitar la producción ilegal de carbón.

Con información de Maribel Espinoza

