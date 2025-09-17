Detectan Nueve Hornos Utilizados para Deshidratación Ilegal de Madera en Puebla

En el municipio de Zautla en Puebla, elementos de la Policía Estatal Forestal ubicaron e inhabilitaron nueve hornos utilizados para deshidratación ilegal de madera.

A fin de evitar riesgos en la zona, los uniformados procedieron a destruir las estructuras clandestinas durante las labores de vigilancia.

Suman más de 20 hornos clandestinos detectados por la Policía Estatal de Puebla

Dichas acciones llevadas a cabo este miércoles 17 de septiembre, se suman a una serie de operativos recientes en el estado: el 14 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó la localización de cinco hornos en San Nicolás de los Ranchos.

En la zona limítrofe con Tlaxcala aseguraron tres hornos en La Malinche; mientras que en San Miguel Canoa desmantelaron once, todos presuntamente destinados al procesamiento ilegal de madera.

Con base a reportes, hasta ahora suman al menos 28 hornos inhabilitados en distintos puntos de Puebla, resultado de las acciones de autoridades para proteger los bosques y prevenir la tala ilegal.

Con información de Héctor Rangel

JAPR