Localizan a Trabajador de Gobierno Muerto al Interior de la Secretaría de Finanzas de Puebla

Un hombre fue hallado muerto dentro de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración ubicada en la 11 Oriente 224 entre la 20 y la 24 Sur de la colonia Azcárate del municipio de Puebla.

Personal de la Policía Auxiliar que custodia el inmueble solicitó la presencia de paramédicos para que atendieran a un licenciado que se encontraba inconsciente en el piso a un costado de su bicicleta.

Localizan a Enrique Moisés "N" sin vida en instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración en Puebla

Rápidamente se movilizaron técnicos en urgencias médicas quienes luego de valorar al masculino, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo tanto dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que determinaran las acciones a seguir.

Al lugar arribó la Policía Municipal para acordonar la zona y así evitar que la fatal escena fuera intervenida. Con las primeras labores policiales identificaron al fallecido con el nombre de Enrique Moisés "N", quien era trabajador del área de Dirección General de Gobierno en Sistemas y Administración de Tecnologías de la Información (SAIT).

Por su parte la Secretaría de Planeación Finanzas lamentó lo sucedido y externó sus condolencias con respeto y solidaridad para la familia y seres queridos de Enrique Moisés.

Noticia relacionada: Muere Trabajador por Infarto en Oficinas del Ayuntamiento de Puebla

Investigan muerte de trabajador de la Dirección General de Gobierno de Puebla

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron acabo la recolección de indicios, así como la toma de fotografías y posteriormente el levantamiento del cadáver, el cual será llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practice una necropsia de ley y así poder esclarecer las causas de la muerte.

Apuñalan a Trabajador que Intentó Resistirse a un Asalto en Puebla

Cabe destacar que la zona de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración en donde se encontraba el hoy occiso, no cuenta con cámaras de seguridad por lo que se dificultan las investigaciones al respecto.

Historias recomendadas:

Con información del Ehécatl Mello

MCS