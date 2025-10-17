Asesinan a Balazos a Trabajador de Gasolinera de la Autopista México-Puebla

Matan a balazos a un empleado de una gasolinera ubicada en inmediaciones de la Autopista México-Puebla a la altura de San Jerónimo Caleras.

Durante la noche de este 16 de octubre, un sujeto desconocido llegó al trabajo de la víctima para llevar acabo un presunto ataque directo, sin embargo, el trabajador corrió hacía los baños para refugiarse.

Muere trabajador de gasolinera tras ataque armado en Puebla. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Trabajador de gasolinera de Puebla, muere en los sanitarios tras ataque armado

José Alfredo "N" de 26 años de edad, quien fue identificado como el hoy occiso, se percató que el hombre armado se dirigía hacia él, por lo que trató de salvar su vida ocultándose en los sanitarios, no obstante, el atacante abrió fuego en su contra hasta que lo dejó tendido en el piso.

Testigos del ataque armado dieron aviso al número de emergencias y evitaron acercarse al trabajador quien presentaba visible lesiones de arma de fuego.

Trabajador de gasolinera es asesinado en los sanitarios. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Matan de dos disparos a empleado de gasolinera en la autopista México-Puebla

Paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que el hombre había perdido la vida a causa de dos disparos, uno en el tórax y otro en la cabeza, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que continuaran con las diligencias correspondientes.

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de peritaje acudieron al sitio para realizar el acordonamiento de la zona, la recolección de indicios y posteriormente el levantamiento del cadáver, el cual será sometido a una necropsia de ley.

Se sabe que el homicida huyó hacia la Autopista México-Puebla a bordo de una camioneta de color negro, sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Serán agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes realicen las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y conocer si se trató de un ataque directo, además, se dio inicio con la búsqueda del responsable para que se castigado conforme lo dicta la ley.

Investigan homicidio de un hombre en gasolinera de Puebla. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Por su parte, la gasolinera se mantuvo cerrada por varias horas para no entorpecer las indagatorias, pero hasta el momento no han emitido alguna postura al respecto.

