Detienen a Dos Sujetos por Asaltar una Gasolinera a Mano Armada en Puebla

La tarde de este lunes 29 de septiembre de 2025 empleados de una gasolinera en la colonia Lomas de San Miguel de la capital poblana sufrieron un asalto a mano armada por parte de dos sujetos.

Los trabajadores del establecimiento pidieron el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla quienes implementaron un despliegue territorial para dar con los responsables.

Presuntos Asaltantes Detenidos por Robo a Gasolinera de La Calera

Eduardo “N” y Esaú “N” detenidos como presuntos asaltantes de gasolinera en colonia Lomas de San Miguel Puebla

Durante el operativo implementado en calles de la colonia Lomas de San Miguel, elementos municipales detuvieron a Eduardo “N” y Esaú “N” por su presunta participación en el delito de robo a comercio, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Los presuntos responsables pretendían huir a bordo de un automóvil, sin embargo, fueron asegurados por la Policía Municipal. Entre sus pertenencias, llevaban una réplica de arma de fuego, además de dinero en efectivo, probablemente robado en la gasolinera.

Seis sujetos asaltan con violencia supermercado en San José Xilotzingo, Puebla

El pasado 25 de septiembre se registró un robo con violencia en la tienda de autoservicio ubicada en el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y la calle Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia San José Xilotzingo del municipio de Puebla.

De acuerdo con reportes ciudadanos, un grupo de seis delincuentes llegaron a bordo de motocicletas y tras ingresar al establecimiento con marros, rompieron las vitrinas para apoderarse de varios teléfonos celulares.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

