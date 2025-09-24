Capturan a Mujer Policía Estatal Junto a Banda Dedicada al Robo de Transporte de Carga en Puebla

Una mujer que se identificó como policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) fue detenida como parte de una banda delictiva de transporte de carga en límites de los municipios de Puebla y Amozoc.

Reportes policiacos señalan que la detenida junto con otros ocho cómplices custodiaban un camión con reporte de robo sobre el Periférico Ecológico, cuando policías municipales los detectaron y los detuvieron.

El grupo criminal viajaba a bordo de tres vehículos distintos los cuales también fueron asegurados, sin embargo, no han confirmado si estas unidades también fueron robadas.

Detienen a Policía Estatal de Puebla tras robo de camión de carga

La mujer identificada como "La Güera", aseguró ser agente de la Policía Estatal por lo que autoridades investigaron y confirmaron que sí era una oficial en activo.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Puebla, Félix Pallares, informó que el caso ya lo tiene la Fiscalía General del Estado, esto mencionó.

Dentro de estas personas una de ellas se identificó como presunta integrante de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno ya la Fiscalía General del Estado en Coordinación con la misma Secretaría llevará a cabo la investigación.

Además dieron a conocer que del total de los nueve detenidos, seis eran hombres y tres mujeres; de manera extraoficial se sabe que uno de ellos es menor de edad.

Por su parte la Dirección General de Asuntos Internos solicitó la suspensión del servicio de la agente de la Policía Estatal a efecto de no vulnerar el debido proceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mencionó tener cero tolerancia ante cualquier conducta indebida por parte del personal de la dependencia por lo que continuará con el fortalecimiento de lo mecanismos de control interno.

Puebla: Total de detenciones y aseguramientos en septiembre 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió un total de 18 mil 176 llamadas de auxilio al números de emergencia, de las cuales el municipio de Puebla atendió a la semana 6 mil 59, en promedio 826 al día en el periodo del 1 al 22 de septiembre de 2025.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Puebla, Félix Pallares informó que se mantiene activo el operativo Centinela de cual agregó lo siguiente.

Durante este periodo de tiempo llevamos a cabo 21 operativos 1970, vehículos inspeccionados en 168 puntos de inspección, se aplicaron 69 infracciones durante el implementación de este operativo y retiramos 415 vehículos que circulaban de manera irregular.

Añadió que se llevaron acabo 266 operativos para el transporte seguro del cual obtuvieron 7 mil 12 personas inspeccionadas y un total de dos detenidos.

Además, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración se implementaron 18 operativos con el cual consiguieron el rescate de 17 personas de nacional extranjera.

Detienen a Cinco Sujetos Responsables de Presunto Robo en Puebla

A través del operativo para el retiro de cámaras parásito informó que hubo 48 dispositivos asegurados en cuatro zonas intervenidas.

También se informó que en este periodo de tiempo han asegurado 364 kilógramos de diferentes drogas, 89 vehículos identificados en diferentes circunstancias, de los cuales 60 fueron recuperados tras reporte de robo y 29 involucrados en presuntos actos ilícitos; En cuanto armamento se aseguraron:

4 Armas de fuego

5 Cargadores

28 Cartuchos

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana contabiliza un total de 275 personas detenidas por diversos delitos.

Por último señaló que a través de la dirección general de prevención del delito localizaron a 44 personas, 15 de búsqueda inmediata, ocho en búsquedas de familia, seis seguimientos de folios y un apoyo de orden superior.

Con información de Cristóbal Lobato

MCS