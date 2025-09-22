El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primer grado contra un policía municipal de Puebla, de nombre Guadalupe "N", quien deberá permanecer más de 11 años en prisión por el delito de tortura en agravio de un ciudadano.

Este 21 de septiembre, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín para dar a conocer el dictamen final de un hecho que sucedió el 1 de octubre de 2018.

De acuerdo a las investigaciones y pruebas recabadas, la víctima y un acompañante fueron interceptados por el hoy sentenciado junto con otro elemento policiaco, quienes transitaban en vehículos particulares.

Policías Municipales privan de su libertad y torturan a un hombre en Puebla

El hombre fue privado de su libertad por los oficiales y posteriormente lo trasladaron a un lugar aislado en donde cometieron la tortura.

La víctima fue golpeada en repetidas ocasiones y posteriormente lo intentaron asfixiar con una bolsa de plástico, no conformes a eso, los elementos policiales lo sometieron a descargas eléctricas, provocando diversas lesiones entre ellas una fractura en la clavícula.

De acuerdo a la persona afectada, los policías lo agredieron con el propósito de interrogarlo sobre presuntos vínculos con robos ocurridos en las zonas de Angelópolis y La Calera.

Noticia Relacionada: Capturan a Agente Ministerial de la Fiscalía de Puebla por Presunto Robo de un Vehículo

Policía Municipal despoja de dinero en efectivo a un ciudadano luego de torturarlo

Luego de no obtener una respuesta, Guadalupe "N" junto a su colega, obligaron a la víctima a llevarlos a su domicilio para que les entregara una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

Finalmente, los servidores públicos intentaron incriminarlo con la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos, sin embargo, no esperaban que el hombre los terminara demandando ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Detienen a "El Perrote" Comandante de Policía Municipal en Puebla

Sentencian a policía municipal Guadalupe "N" por el delito de tortura en Puebla

Una vez recabadas las pruebas necesarias, en 2024 se obtuvo la orden de aprehensión en contra de Guadalupe "N" quien inició su proceso legal ante el Ministerio Público y posteriormente un Juez de Control le dictó una pena privativa de libertad de 11 años, 3 meses en prisión.

La defensa promovió un medio de impugnación, sin embargo, el Tribunal de Alzada confirmó la condena en contra del acusado al considerar que existen elementos probatorios suficientes que acreditan la plena responsabilidad penal del sentenciado.

Historias recomendadas:

Con información de la Fiscalía General del Estado

MCS