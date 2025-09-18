Sujeto Abusa de Mujer Frente a su Acompañante y Dispara contra Policía en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que este jueves 18 de septiembre de 2025 un Juez de Control otorgó prisión preventiva en contra de Adolfo “N”, señalado como probable responsable de los delitos de violación, lesiones dolosas y portación de arma de fuego.

Tras su detención, el pasado 15 de septiembre en el municipio de Chignautla, la dependencia formuló imputación ante la autoridad judicial, misma que impidió que el sujeto siguiera su proceso legal en libertad ante el riesgo de fuga.

Adolfo “N” abusó de mujer y disparó contra un policía en Chignautla, Puebla

De acuerdo con las indagatorias realizadas, el pasado lunes 15 de septiembre, una mujer y su acompañante fueron interceptados por Adolfo “N”, en un cerro del municipio de Chignautla, Puebla, donde presuntamente haciendo uso de un arma de fuego, los intimidó y condujo a un sitio apartado, donde agredió sexualmente a la femenina.

Luego de estos hechos, personal policial logró ubicar al probable responsable en la localidad de Analco de este municipio, donde el individuo efectuó disparos de arma de fuego contra los agentes, provocando lesiones a uno de ellos. Al repeler la agresión, los oficiales lograron asegurar al presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La FGE Puebla dio a conocer este jueves 11 de septiembre de 2025, que como resultado del seguimiento a un caso de violación en el municipio de Huatlatlauca, se logró que la sentencia condenatoria de 25 años de prisión dictada en contra Melchor “N” por el delito de violación agravada.

Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2019, en un domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Huatlatlauca, donde Melchor “N”, ahora sentenciado, agredió sexualmente a una menor de edad, además de golpearla y amenazarla para que no comentara lo sucedido.

Con información de FGE Puebla

GMAZ