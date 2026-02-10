Vinculan a Proceso a Alcalde de Tequila y a Dos Funcionarios Más por Nexos con el CJNG
Diego "N", alcalde de Tequila, Jalisco, fue vinculado a proceso, al igual que dos de sus funcionarios, por delincuencia organizada y secuestro agravado en presuntos vínculos con el CJNG
Diego "N", alcalde de Tequila, Jalisco, fue vinculado a proceso la noche de este 10 de febrero, al igual que dos de sus funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El juez de control de Almoloya, Mario Elizondo, determinó continuar con el proceso penal en contra del edil, así como a Juan Gabriel "N", director de Catastro, y para Juan Manuel "N", director de Seguridad Pública de dicho municipio, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
El juez ordenó que sigan en prisión preventiva oficiosa y determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Isaac "N", quien se desempeñaba como director de Obras Públicas de la demarcación, comparecerá el día de mañana 11 de febrero, pues no fue imputado en el mismo caso que los otros tres. Este último funcionario está acusado del delito de portación de arma y posesión de cristal.
