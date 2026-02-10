Desaparece Otra Familia en Sinaloa, Ahora en Carretera de Ahome; Regresaban de Mazatlán

Otro caso de la desaparición de una familia en Sinaloa tiene en alerta a las autoridades. En esta ocasión se trata de cinco hombres que presuntamente fueron privados de la libertad en una carretera de Ahome cuando regresaban de Mazatlán; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando el grupo de personas regresaba del puerto y circulaba en la carretera Los Mochis–Ahome.

Los reportes indican que el vehículo viajaban cinco hombres y una mujer, cuando hombres armados los interceptaron en el camino, cerca del entronque con el ejido El Macapul. La mujer fue liberada horas después con presuntos signos de tortura.

¿Qué pasó con la familia en Ahome, Sinaloa?

La información preliminar destaca que las 5 personas que desaparecieron son: un padre y su hijo, dos hermanos y un amigo de ellos. La titular de la Fiscalía de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, dijo en entrevista que hasta el momento solo tienen tres denuncias:

Sí, tenemos una denuncia recibida en Mazatlán el día de ayer en donde se menciona la privación de tres personas en Ahome que pudiera estar relacionada con ese hecho que informan (...) La denuncia que tenemos son tres personas, se liberó a una

En tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa (CEBP), dio a conocer las fichas de los cinco hombres desaparecidos el 7 de febrero en Ahome.

¿Quiénes son los integrantes de la familia desaparecida en Ahome, Sinaloa?

Los cinco hombres que desaparecieron en una carretera de Ahome, luego de regresar de Mazatlán, son identificados como:

Padre e hijo

Luis Ramón Flores Ceballos: Tiene 38 años de edad. Según su ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.72 metros de altura, su tez es morena y tiene complexión robusta. Además, refiere que su cara es redonda, tiene ojos medianos y su cabello es rizado. Una de sus señas particulares es que le faltan dos piezas dentales.



Según su ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.72 metros de altura, su tez es morena y tiene complexión robusta. Además, refiere que su cara es redonda, tiene ojos medianos y su cabello es rizado. Luis Armando Flores Vallejo: Tiene 19 años de edad y mide aproximadamente 1.85 metros de altura. La ficha de búsqueda señala que es de tez morena clara, su complexión es regular y la forma de su cara es ovalada. Además, sus ojos son grandes, nariz mediana y su cabello es ondulado. Sus señas particulares son que tiene brakets en la parte inferior y una cicatriz arriba de su ceja izquierda

Hermanos

Juan Antonio Soto Espain: Tiene 29 años de edad y mide 1.65 metros de altura. Su tez es morena clara y la ficha de búsqueda establece que su complexión es robusta. Tiene ojos grandes, nariz achatada, boca grande y cejas pobladas. Su seña particular es una cicatriz en la parte del bigote.



y mide 1.65 metros de altura. Su tez es morena clara y la ficha de búsqueda establece que su complexión es robusta. Tiene ojos grandes, nariz achatada, boca grande y cejas pobladas. José Ángel Soto Espain: Tiene 17 años de edad y mide 1.70 metros de altura. La ficha de búsqueda refiere que su complexión es regular, tiene cara redonda, ojos grandes y nariz achatada. Su cabello es ondulado y sus cejas son pobladas. Una cicatriz en el brazo y otra más en el pie, ambas del lado izquierdo, así como una cicatriz en la nariz, son sus señas particulares.

Amigo del grupo

Heriberto López Díaz: Tiene 30 años de edad y según la ficha de búsqueda mi de 1.70 metros de altura, tiene complexión robusta, cara redonda, ojos y nariz mediana. Su tez es blanca y sus cejas son delgadas. Tiene una cicatriz en la ceja y otra más en la rodilla, ambas del lado izquierdo; también tiene pecas en su rostro. Otra seña particular es un tatuaje de una rosa con la leyenda "Geraldine" y otro de una brújula con un niño y la frase "Leosman"

Hasta el momento no se tiene más información de las personas desaparecidas, por lo que sus familias piden ayuda para localizarlas.

Caso de Ahome se suma al de vacacionistas del Edomex desaparecidos en Mazatlán

Este caso se suma a otro reciente en Mazatlán, cuando cuatro hermanos originarios del Estado de México desaparecieron luego de llevar a su mamá a celebrar su cumpleaños al puerto.

La señora Verónica Sabino Contreras dijo a N+ que sus hijos le prepararon la sorpresa llevándola a vacacionar. Sus hijos rentaron varios vehículos tipo razer para dar un tour y desaparecieron.

Soy una madre destrozada porque perdí a cuatro hijos. No perdí ni uno ni dos, fueron cuatro hijos los que desaparecieron en Mazatlán

Sobre este caso, tampoco hay indicios que puedan llevar a la localización de los turistas que desaparecieron en Mazatlán.

