En la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), especialistas de la UNAM alertan sobre un fenómeno poco conocido pero cada vez más frecuente: el síndrome del Arca de Noé. Aunque su nombre evoca al pasaje bíblico en el que se salvaron animales de un diluvio, en salud mental hace referencia a una grave alteración asociada al trastorno de acumulación compulsiva de mascotas, como perros, gatos o aves.

Este padecimiento no solo afecta el bienestar de los animales, sino que también pone en riesgo la salud física y emocional de las personas involucradas, además de representar un foco de insalubridad y peligro para comunidades enteras.

¿Qué es el síndrome del Arca de Noé y cómo se manifiesta?

Hugo Sánchez Castillo, especialista en Neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que este síndrome se clasifica dentro de los trastornos de acumulación. En este caso, la compulsión no es por objetos, sino por animales de compañía.

El síndrome del Arca de Noé es una compulsión por acumular animales como perros, gatos, pájaros u otras mascotas. Las personas los tienen en condiciones de hacinamiento, sin nutrición adecuada, lo que deteriora su salud y genera acumulación de heces, orina y hasta infestaciones de insectos como cucarachas y moscas.

La situación se agrava cuando quienes padecen este trastorno no reconocen que los animales están sufriendo. Por el contrario, suelen percibirse a sí mismos como rescatistas o salvadores, a pesar de que el entorno es insalubre y peligroso.

Alertan por el "Síndrome del Arca de Noé": Así Es la Patología de Aprecio Desmedido de Animales

El falso “rescate” y el límite entre el cuidado y el abandono

El aprecio por los animales puede convertirse en un problema serio cuando se pierde el control. Las personas afectadas suelen justificar su conducta diciendo que están salvando vidas, cuando en realidad están condenando a los animales a condiciones indignas.

Pablo, dueño responsable de un perro, lo resume con claridad:

¿Usted podría tener 7 u 8 perros en su casa? No, solo uno. Por el costo, el espacio y la dedicación. Un perro es una responsabilidad, no un muñeco de peluche. Vivir en un espacio pequeño con tantos animales no es calidad de vida para nadie.

Fernanda, también dueña responsable, coincide:

Es mucha responsabilidad. Cada perro tiene necesidades distintas, y con el tiempo cambian. Hay que llevarlos al veterinario, darles medicamentos, espacio. No se puede con muchos.

Adultos mayores, soledad y el origen emocional del síndrome

Según los especialistas de la UNAM, este trastorno se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores, y está relacionado con factores emocionales como la depresión, la ansiedad y la soledad. En muchos casos, los animales se convierten en una forma de compañía para lidiar con el abandono emocional o familiar.

"No significa que las personas jóvenes no lo padezcan, pero es más común en adultos mayores. Estas personas suelen enfrentar situaciones de abandono, soledad profunda y ansiedad. Los animales llegan como una solución emocional, hasta que la acumulación se sale de control", señala Hugo Sánchez Castillo.

Consecuencias graves para la salud pública y el bienestar animal

Acumular animales en condiciones inadecuadas no solo representa una forma de maltrato, sino que también puede generar brotes de enfermedades infecciosas, tanto para los humanos como para los propios animales.

Los especialistas advierten que el síndrome del Arca de Noé debe tratarse clínicamente con apoyo psicológico y psiquiátrico, además de una intervención para rescatar a las mascotas, garantizar su bienestar y prevenir riesgos sanitarios.

¿Conoces a alguien que podría estar pasando por esto?

Detectar a tiempo este trastorno puede evitar sufrimiento animal y humano. Si conoces a alguien que tiene demasiados animales en casa y no puede cuidarlos adecuadamente, es importante buscar apoyo profesional. La salud mental también incluye reconocer cuándo el amor se ha transformado en daño.

