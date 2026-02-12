Detienen a Presunto Agresor de Jeremy, Alumno de Secundaria Apuñalado en Tláhuac, CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un adolescente de 14 años de edad, presunto responsable de haber apuñalado a Jeremy, alumno de una escuela secundaria ubicada en la alcaldía Tláhuac.

La dependencia capitalina confirmó hoy, 12 de febrero de 2026, que “el posible responsable de 14 años de edad, en apego a los protocolos de actuación policial, fue presentado ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación legal”.

¿Qué sucedió en Tláhuac?

Jeremy “N”, de 15 años de edad, fue apuñalado por otro estudiante durante una pelea en el exterior de la Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade”.

Los hechos ocurrieron en el plantel ubicado sobre la calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, en la colonia La Conchita.

El menor de edad quedó severamente lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital General de Tláhuac.

Ante la falta del equipo necesario para su atención médica, fue llevado a un Hospital Pediátrico en Miguel Hidalgo.

Jeremy se encuentra grave, informa la familia

Según la información de la SSC, el estudiante de 15 años de edad fue diagnosticado con lesión por arma punzocortante en abdomen y espalda baja.

Guadalupe Mendoza, abuela del menor de edad, dijo ante las cámaras de N+ FORO que Jeremy recibió varias puñaladas que le dañaron órganos vitales.

Dijo que perdió el bazo, que sufrió una perforación en el tórax y el pulmón, que le laceró el riñón y parte del intestino, por lo cual también le tuvieron que quitar el apéndice.

Seguridad y traslado del menor apuñalado

La mañana de este jueves, autoridades reforzaron la seguridad durante el ingreso de los estudiantes a la secundaria, y las clases se llevaron a cabo con normalidad.

En tanto, familiares de Jeremy se mantuvieron afuera del Hospital General de Tláhuac, donde pidieron su traslado urgente ya que les informaron que la unidad no contaba con el equipo especializado que se requería para la atención del adolescente.

Ante ello, antes del mediodía fue trasladado en una ambulancia al Hospital Pediátrico de Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde personal médico ya lo esperaba para su pronta atención.

